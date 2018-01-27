В Мурманской области в Североморске местная жительница освободила квартиру бывшего супруга, прихватив с собой входную дверь. Суд при разводе вынес решение о разделе имущества и постановил женщине освободить квартиру, сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.
Жена должна была в присутствии приставов передать бывшему мужу часть вещей и съехать. Но к моменту прихода госслужащих дама уже уехала, прихватив свои вещи и дверь. Вместо нее приставы увидели в дверном проеме ковер.
Муж рвал и метал, но поделать ничего не смог. Пристав объяснил мужчине в решении суда не сказано, что при освобождении помещения бывшая жена не имеет права забрать из квартиры дверь.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что страшной была месть астанинца за состоявшийся развод: каждый день поджидал он бывшую жену во дворе ее дома, избивал несчастную и обливал кефиром с головы до ног.
А начала вся история с развода, состоявшегося год назад. Мать пятерых несовершеннолетних детей, устав от постоянных побоев мужа, решила развестись с ним. Но даже после этого экс-супруг не желал оставлять ее в покое.
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