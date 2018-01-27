Уральский морг "разрешил" родственникам самим возиться с телами

В Каменск-Уральске морг не захотел возиться с покойниками и предоставил делать это родственникам умерших. Такую историю выложила в соцсетях местная жительница, у которой умер отец.



В Свердловской области обнаружили морг с самообслуживанием

"Приключения" женщины начались еще в больнице, где ей самой предложили отвезти тело отца в морг. Женщина пришла в ужас, но деваться было некуда. Морг оказался закрыт, но в приемном покое ей выдали ключи от подвала и велели самой отнести туда тело. Женщина и ее спутник нашли подвал, открыли его и по размещенной на стене инструкции нашли, куда нести тело.

Останки положили на свободный стол, но никого этого не интересовало. После того, как история получила огласку, женщине сообщили, что ей надо было не ходить по моргам, а обратиться в ритуальную службу. То, что произошло в морге, руководство больницы назвало "недоработкой персонала".

Историей уже заинтересовался областной Минздрав. Сейчас в больнице идет проверка.