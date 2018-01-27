Опубликовано последнее видео с траулера "Восток"

В Сети появилось последнее видео с пропавшего в Японском море судна "Восток". Его разместила администрации Приморского края.
Кадры сделаны одним из моряков судна, за кадром слышен его голос, который сообщает, что траулер идет в порт Зарубино.
"Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся", — говорит моряк.
Судно скованно льдом, а вся его палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом в темноте бушует шторм.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Японском море спасатели нашли в районе поисков пропавшего судна "Восток" нечто, похожее на плот. Предмет увидели с самолета. Позже был найден и второй плот, людей не обнаружено.
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