В Хабаровске Роспотребнадзор выясняет причины массового отравления учеников гимназии №3, там 100 человек подхватили кишечную палочку, среди них — семь сотрудников гимназии, сообщает региональное управление ведомства.
Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, санврачи проверяют гимназию и предприятие питания "Контакт", которое кормит школьников. В пищеблоке уже выявлены нарушения.
Также будет проведена проверка других школ, которые сотрудничают с этим предприятием общепита. Первые случаи отравления были выявлены в пятницу, 26 января, школа была закрыта на пятидневный карантин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Свердловской области в Асбесте в школьной столовой отравились 24 ребенка. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.
Были истребованы документы, касающиеся обеспечения санитарных норм и правил пребывания детей в школе, опрашивались школьники и представители администрации школы.
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