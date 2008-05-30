Сегодня в Москве наблюдалось редкое метеорологическое явление: настоящая снежная буря… — писала газета Новое время 30 мая 1907 года

"Московский листок", 30 мая (17 мая) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 30 мая

"Петербург, 16 мая. Сегодня утром ледокол Ермак ушел в северное полярное плавание. Командир, офицеры и команда шлют искренний привет родным и знакомым. Просят письма адресовать в Англию, Ньюкэстль, до 25 мая".

"Московский листок", 30 мая (17 мая) 1901 года. По садам и театрам.

"С каждым новым сезоном возрастающий успех Художественного театра в Москве несколько умалялся вследствие того, что труппе гг. Станиславского и Немировича-Данченко приходилось играть в наемном помещении, не вполне пригодном для образцового театра. Теперь, как мы узнали из вполне достоверных источников, у нашей художественной труппы будет свой собственный театр. Поселений будет сооружен на средства С. Т. Морозова, который ассигновал на это прекрасное дело миллион рублей. Разумеется, театр этот будет построен по всем последним требованиям архитектуры и театральной техники…"

"Новости дня", 30 мая (17 мая) 1902 года.

"Как известно, поливка улиц водой способствует развитию на мостовых бактерий. Наука окончательно выяснила, что поливка улиц водой крайне вредно. В санитарном отношении не опасны улицы совсем не подвергающиеся периодическим поливкам. По инициативе городского инженера П. М. Щекотова, в непродолжительном времени на одной из московских улиц будут произведены опыты поливки улиц нефтью…Испытания такой поливки мостовой были не так давно произведены в Америке и дали хорошие результаты. Оказываются, бактерии гибнут от нефти, пыль липнет к мостовой, которая, несмотря на большую жару, не просыхает".

"Новое время", 30 мая (17 мая) 1906 года.

"Офицер, 26 лет, искренно желает жениться на хорошо воспитанной и религиозной барышне не старше 21 года, высокого или среднего роста, изящной внешности, но с одним лишь условием: внести в полк реверс 5 000 руб. Карточку вышлю по желанию. Адрес: Рига, Театральная. Почтамт, до востреб., Анат. Игорев. Шах-у".

"Новое время", 30 мая (17 мая) 1907 года.

"Сегодня в Москве наблюдалось редкое для половины мая метеорологическое явление: настоящая снежная буря, длившаяся около часа".

"Социалистическое земледелие", №65 (3573), 30 мая 1941 года. Оградить посевы от сорняков и сельскохозяйственных вредителей.

"Хозяйский уход за посевами, подкормка растений, уничтожение сорняков и вредителй — вот что наряду с завершением посевных работ должно быть предметом неустанной работы руководителей всех колхозов, МТС и земельных органов… Нужна всесторонняя забота о каждом культурном растении, в каждом участке поля… Важнейшая задача колхозов и земельных органов юга — усилить борьбу с сельскохозяйственными вредителями, особенно с долгоносиком и черепашкой. Курица была и остается главным средством уничтожения этих насекомых…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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