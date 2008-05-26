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Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года

3:23
Общество

"Московский листок", 27 мая (14 мая) 1906 года. Святотатство.

Газетные архивы 27 мая
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 27 мая

"Вчера ночью неизвестные громилы проникли в храм Измайловской богадельни, взломав шесть дверей. Похищены три Евангелия и много других старинных вещей времен царя Алексея Михайловича, всего на сумму около 2000 рублей".

"Биржевые новости", 27 мая (14 мая) 1906 года. Оскорбление патруля.

"13-го мая в III отделении петербургского окружного суда… слушалось дело по обвинению кр. Кошна в оскорблении патруля. В начале января этого года Кошна встретил на Гороховой улице патруль лейб-гвардии измайловского полка и стал ему кричать: "Братоубийцы! Поджигатели!" и т. д.Привлеченный к ответственности по 286 ст. улож. о нак., он был признан виновным и приговорен к штрафу в 15 рублей".

"Русское слово", 27 мая (14 мая) 1907 года. Думские известия.

"Среди депутатов много разговоров о вызове на дуэль Ф. И. Родичева бывшим товарищем министра внутренних дел г. Гурко. Ф. И. Родичев совещался со своими политическими друзьями по вопросу о том, должен ли он принять вызов, и решил вызова не принимать. Как политический деятель и юрист, он обязан отвечать за свои слова не иначе как перед судом…"

"Русское слово", 27 мая (14 мая) 1907 года. Думские известия.

"13-го мая в Таврическом дворце состоялось соединенное заседание думского президиума с представителями всех парламентских фракций. Впервые за общей работой оказались лицо к лицу с.-р. и монархисты, с.-д. и "октябристы". Обсуждалась программа будущей думской работы. Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно".

"Огонек", №22, 27 мая 1996 года. Жизнь в безыдейном пространстве. Точка зрения. Лев Гущин.

"Весна. Духота. Вокзал. Электрички. И возле касс маленькое, от руки, объявление: все льготы при покупке билетов пенсионерами отменяются. Что там Шекспир с его страстями, что Пушкин с маленькими трагедиями! Перо мое бессильно описать сцены народной жизни, развертывающиеся у касс, а воспитание и огоньковские традиции не позволяют процитировать практически ничего из разносящегося окрест. Сфера дебатов все расширяется, поминают и ничтожную добавку к пенсиям, по поводу которой так усердно извещали медные трубы официальной пропаганды, и постоянный рост цен на лекарства, и много чего еще… И все это в канун выборов…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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