В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года

"Новое время", 26 мая (13 мая) 1907 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 26 мая

"Сегодня к градоначальнику явился владелец типографии Холчев с жалобой на чрезмерную требовательность рабочих, исключающую всякую возможность продолжать работы. Градоначальник указал просителю, что типография его, печатавшая в течение двух лет в изобилии брошюры известного содержания, которые не могли остаться без влияния на набиравших и печатавших их рабочих, должна прежде всего считать за собой главную вину в создавшемся невозможном для промышленности положении".

"Русское слово", 26 мая (13 мая) 1907 года. Думские известия.

"11-го мая во время заседания Государственной Думы, к великому изумлению членов Думы, в местах для депутатов рядом с г. Озолем оказалась какая-то дама в черном костюме с красным поясом. На вопрос заведующего канцелярией Глинки, как она попала в зал заседаний, дама ответила: "Очень просто: пришла и села".

"Русское слово", 26 мая (13 мая) 1908 года. Состязание автомобилей-грузовиков.

"В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков.Старт состоялся в начале девятого часа за Тверской заставой у клуба циклистов. В состязании участвовало 6 машин нагрузкой от 150 до 370 пудов. Так как большинство машин не исполнило главного требования — сохранения предельной скорости 15 верст в час, то комиссия имела суждение только о двух машинах. Одна дала — 0, 01623 коп на пудо-версту, а другая 0,018 коп. Другими, как не пришедшими в норму, комиссия не интересовалась. Одна маленькая каретка для товара, делавшая пробег в не нормы для грузовиков и шедшая со скоростью 30-ти вер. в час., дала цифру расхода — 0,06 коп с пудо-версты.Во время состязания за состязующимися следовали на автомобилях члены комиссии. Старт обратно в Москву делался за версту от "Подсолнечной", где для всех машин давался получасовой отдых. Вернулись в Москву машины — первая в 3 час. 49 мин. дня. За состязующимися следовал один автобус, предоставленный представителям прессы любезностью устроителей выставки и состязаний".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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