Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей... — писала газета Социалистическое земледелие 23 мая 1941 года

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"Речь", 23 мая (10 мая) 1906 года. Жертва черной сотни.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 23 мая

"В Баку пал от руки наемных убийц кандидат в государственную думу от к.-д. партии Степан Стратоникович Яковлев… По своим убеждениям С. С. стоял в левом крыле к.-д. партии и, выдвинутый ею в кандидатом в думу от г. Баку, явился настолько крупным конкурентом черносотенных кандидатов, что его решили "устранить".Там, в Баку, это делается просто: жизнь человека расценивается всего в 5 руб. — обычная такса за убийство. Там целый институт наемных убийц, которые, как засвидетельствовано даже сенаторской ревизией Кузьминского, находятся в сообществе с полицией и покрываются ею… Там убийц никогда не разыскивают…"

"Петербургская газета", 23 мая (10 мая) 1907 года. Ф. Шаляпин и зеленый лук.

"Ф.И. Шаляпин, пользующийся благодаря концертам в большой опере в Париже громадным успехом во Франции, по-видимому, не особенно церемонится с интервьюерами французских газет и рассказывает им всевозможные небылицы. Одному он сообщил, что он кормится чуть ли не одним зеленым луком, другому (сотруднику "Temps") заявил, что на русский Императорский театр он теперь "чихает".Не слишком ли рано, почтенный Федор Иванович! По-видимому, можно быть великим артистом… но плохим дипломатом".

"Петербургский листок", 23 мая (10 мая) 1907 года. Чемпионат женской борьбы.

На днях впервые в Петербурге открылся чемпионат женской борьбы. Состязания в борьбе происходили ежедневно в закрытом театре в Крестовском саду. Многие борчихи уже получили призы за борьбу в Москве, Одессе, Севастополе, Финляндии и за границей. Чистота приемов, ловкость и красота движений взывают шумное одобрение переполненного театра".

"Русское слово", 23 мая (10 мая) 1908 года. Против сквернословия.

"Петербургский градоначальник генерал-майор Драчевский издал следующий приказ, направленный против сквернословия. Упомянув, что сквернословие является непредсказуемым проступком, градоначальник заявляет: "Продолжая усматривать, что произнесение скверных слов, оскорбляющее нравственное чувство, в публичных местах и на улицах не прекращается, оставаясь совершенно безнаказанным, обращаю на изложенное особенное внимание начальника полицейского резерва, приставов и командующих ротами столичной полиции и вновь предлагаю внушить всем подведомственным чинам, а в особенности постовым городовым о необходимости безусловного искоренения сквернословия, при чем разъяснить им порядок привлечения виновных к ответственности. На полицмейстеров, штаб-офицеров и чиновников особых при мне поручений возлагаю наблюдение за неуклонным исполнением настоящего распоряжения чинами полиции и о всяком случае бездействия их в этом отношении поручаю доносить мне".

"Социалистическое земледелие", №62 (3570), 23 мая 1941 года. Третий всенародный смотр.

"Третий смотр побед колхозного строя открывается в те дни, когда все сильнее и сильнее разгорается вторая империалистическая война. В Европе, в Африке, на Средиземном море и в Атлантическом океане бушует ураган войны. Уничтожаются города и села, гибнут сотни тысяч человеческих жизней. Лишь Советский Союз, руководимый великим Сталиным, находится вне войны, отстаивает дело мира, укрепляет свою оборонную мощь.

Многомиллионные массы колхозников и работников МТС по-большевистски самоотверженно трудятся на социалистических полях и вместе со всем народом уверенно идут к новым успехам. Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей…"

"Культура", №17, 20-26 мая 1999 года. Между партнерами и патронами. ЮНЕСКО объявила сбор денег для Большого театра. Дипломатия искусства. Наталья Шадрина.

"Осмотрев объекты первой очереди реконструкции — здания филиала и Вспомогательного корпуса, хозяева, гости и журналисты переместились в главный объект — здание Большого театра, где под звуки духового оркестра поднялись в белое фойе. И началось то, что было обозначено как пресс- конференция. Генеральный директор ЮНЕСКО Ф. Майор призвал мировое сообщество посильно способствовать возрождению прославленного здания. Художественный руководитель — директор ГАБТа В. Васильев призвал "театральных деятелей нашей планеты" в назначенный день — например 28 марта 2000 года, на который падает 224-я годовщина со дня рождения ГАБТа, — направить какую-либо сумму от сборов с одного представления на специальный счет ЮНЕСКО.

Вице-премьер Правительства РФ и сопредседатель Координационного совета по вопросам реконструкции ГАБТа В. Матвиенко выразила благодарность ЮНЕСКО за неравнодушие к важнейшему объекту нашей культуры. Последним выступил Ю. Лужков, второй сопредседатель Совета, и, хотя речь его была не столь уж пространной, сделался едва ли не героем дня. Уже по тому, как предварил его выступление В. Васильев, напомнивший Юрию Михайловичу его обещание "не отрывать взор от Большого театра" и в свою очередь пообещавший ему постоянные девять мест в зрительном зале, стало ясно, с кем тут хотели бы связать свою судьбу и надежды. (Что, впрочем, неудивительно: "Моспромстрой", в данном случае и подрядчик- исполнитель, и заказчик строительных работ, находится в подчинении у московского правительства). И мэр способствовал подъему духа, заверив, что после завершения работ в храме Христа Спасителя Москва примется за реконструкцию храма искусства, каковую и одолеет за два года".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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