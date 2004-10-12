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Источник Правда.Ру

В Новокузнецке родители назвали ребенка в честь коронавируса

Общество

Семья из Новокузнецка дала имя новорожденному сыну в честь коронавируса — Ковид.

Как рассказали родители малыша, выбор сделан в пользу названия инфекционного заболевания по двум причинам:

  • раньше такого имени ни у кого не было — то есть, оно абсолютно оригинально,
  • имя Ковид имеет сильную энергетику, ведь вирус "уже покорил полмира".

"Ковид - звучное и сильное имя. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь", -отметил отец мальчика.

Родители уверены, что необычное имя принесет их ребенку удачу.

К слову, в своем стремлении быть оригинальными, пара из Новокузнецка - не новаторы. 

Как только не извращаются порой родители, выбирая для своих отпрысков имена понеобычней. Желание выделить любимое чадо из общей массы заставляет мам и пап искать вдохновение в самых разных областях.

Но, думается, китайца,соригинальничавшего в 2002 году, не переплюнул пока никто.

Вот, что рассказывала о нем "Правда.Ру"

Счастливый отец хотел назвать сына кратко и емко — @

В Китае молодой отец захотел назвать своего новорожденного сына коротко и емко — @.

Житель города Хенан в провинции Женгжоу изъявил желание назвать своего новорожденного сына в честь компьютерного символа, который используется в адресах электронной почты. Свое решение странный папаша объяснил тем, что этот значок в последнее время стал общеупотребимым.

Тем не менее, чиновники отказались регистрировать необычное имя, поскольку оно противоречит закону. По китайским законам имя, которое дается ребенку при рождении, обязательно должно поддаваться переводу на литературный язык. Но в этом языке нет эквивалента слову "собачка".

Темы коронавирус новокузнецк имя для новорожденного
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