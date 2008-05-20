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Из опасения беспорядков со стороны недопущенных к экзамену учеников гимназию окружили сильным нарядом полиции… — писала газета Русское слово 20 мая 1908 года

4:12
Общество

"Русское слово", 20 мая (7 мая) 1906года.

Газетные архивы 20 мая
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 20 мая

"Петербург, 6 мая. Во время обычного визита митрополита Антония в пересыльную тюрьму на четвертый день Пасхи политические заключенные в одной из камер пригласили его, и задали ему следующий вопрос: как он, митрополит, в качестве высшего чина православной церкви, смотрит на смертную казнь? Митрополит от интервью не отказался, упомянув о том, что Христос и Моисей признавали смертную казнь, и закончил тем, что заповедь "не убий" относится не к убийствам, совершаемым правительством, а лишь к убийствам незаконным…"

"Новое время", 20 мая (7 мая) 1906 года.

"Очень скучая, интеллигентный господин желал бы вступить в переписку. Не отзовется ли молодая особа трудящегося класса, к которому имею живую симпатию? Почтамт, предъявителю 3 руб. №333640".

"Русское слово", 20 мая (7 мая) 1907 года. "Съезд "октябристов".

"Малый театр оказался слишком велик для второго всероссийского съезда "союза 17-го октября". В наличности на съезде не больше 100 человек. Сами члены союза с горечью шутят над своей неудачей. Бобрищев-Пушкин говорит: "Это не всероссийский съезд, а совещание центрального комитета с близкими людьми"…"

"Петербургская газета", 20 мая (7 мая) 1907 года. Розыск публициста.

"Судебным следователем 27 уч. города Петербурга предложено полиции принять меры к розыску и задержанию потомствен. дворянина В. И. Ульянова (псевдоним Н. А. Ланин), обвиняемого по 129 ст. угол. уложения".

"Петербургский листок", 20 мая (7 мая) 1907 года. Театральное эхо.

"Цыганка Варя Панина вчера опять пела в Петербурге. На этот раз в большом театре Аквариума. Это женщина-баритон. Если закрыть глаза, то кажется, будто поет мужчина, а не московская цыганка. Впрочем, и закрывать глаза не надо: грандиозные архитектурные сооружения вместо шляпок на дамских головках все равно заслоняют всю сцену. Пение Вари Паниной однообразно и монотонно: в большой дозе Варю Панину переварить довольно тяжело. К тому же московская цыганка половину романсов буквально вычеркивает в таком нежном pianissimo, что слушателям представляется мысленно дополнять неслышные и слова на свой вкус".

"Русское слово", 20 мая (7 мая) 1908 года. На Кавказе.

"Баку, 6, V. В гимназии начались выпускные экзамены. Из опасения беспорядков со стороны недопущенных к экзамену учеников гимназию окружили сильным нарядом полиции. В 6 час. утра все недопущенные к экзаменам ученики были доставлены к градоначальнику. Напоив их чаем, градоначальник взял с них честное слово вести себя корректно и отпустил".

"Социалистическое земледелие", №65 (4165), 20 мая 1945 года. Три годовых плана.

"Недавно на собрании коллектива МТС, посвященном беспримерным победам советского оружия, трактористы станции обязались к концу мая выполнить годовой план тракторных работ, сэкономить 10 тонн горючего и в нынешнем году выполнить еще два годовых задания. Таким образом, решено в течение 1945 года выполнить три годовых плана…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Из опасения беспорядков со стороны недопущенных к экзамену учеников гимназию окружили сильным нарядом полиции… — писала газета Русское слово 20 мая 1908 года
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