Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года

5:34 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новое время", 18 мая (5 мая) 1906 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 18 мая

"Союз русских людей обратился к городскому общественному управлению с заявлением, что, располагая свободными кадрами рабочих, союз просит, в случае новой забастовки на водопроводах или в других предприятиях, обращаться к нему, и он будет поставлять нужное количество рабочих рук…"

"Московский листок", 18 мая (5 мая) 1906 года. Задержание главаря разбойников.

"Вчера, ночью, в Госпитальном переулке удалось задержать главаря разбойников, которые, засев под мост, имеющийся в этом переулке, производили нападения на проезжих, осыпая их предварительно грудой камней…"

"Русское слово", 18 мая (5 мая) 1907 года.

"Тирасполь, 4, V. Восемь анархистов, вооруженных "браунингами", среди бела дня завладели типографией Крайнего, помещающейся в центре города и, поставив у всех выходов часовых, под угрозой смерти, заставили рабочих набрать и отпечатать 500 анархистских прокламаций. Забрав последние, анархисты скрылись. Арест типографии продолжался два часа".

"Русский голос", 18 мая (5 мая) 1907 года. Женская лига против дуэлей.

"В Вене торжественным заседанием открылась женская лига против дуэлей в число членов которой вошли представительницы всех старинных аристократических фамилий империи и крупнейшей австрийской буржуазии. Президентша лиги принцесса Тереза, в произнесенной речи изложила задачи лиги, указав, что женщины призваны бороться самыми могущественными орудиями своего существа — разумом и сердцем против этого пережитка дикого и огрубелого прошлого, В просвещенной и культурной Англии дуэли не существует уже много лет. Австрийская лига насчитывает более тысячи членов".

"Петербургская газета", 18 мая 1908 года. Собрание сапожников.

"Вчера состоялось организационное собрание 100 торговцев и ремесленников сапожного цеха. Собрание открыл князь А. К. Мещерский программной речью. Председателем собрания был избран единогласно В. И. Третьяков. Из прений выяснилось, что все собравшиеся сочувствуют идее объединения. Решено обсудить нужды по секциям, т. е. торговцы обувью особо, а ремесленники-сапожники особо…"

"Социалистическое земледелие", №60 (3568), 18 мая 1941 года. Стахановцы-сеяльщики. Ф. Нижевясов, агроном колхоза "Ленинское знамя", Бутурлиновскийрайон, Воронежская область.

"В колхозе "Ленинское знамя" среди сеяльщиков широко развернуто социалистическое соревнование. Каждый из них стремился подготовиться к выезду в поле как можно лучше. К. И. Колембет сам ухаживал за лошадьми, ремонтировал сеялку, готовил сбрую. В первый же день тов. Колембет тринадцатирядной сеялкой при сменных лошадях засеял 12 гектаров. На следующий день в поле выехали все пять бригад колхоза. На массовом севе производительность труда выросла еще более. Тов. Колембет довел выработку на севе до 15,5 гектара, тов. Ильченко — до 14,5, тт. Таможник и Головатый — до 18 и тов. Мотлох — до 12 гектаров при норме в 5-6 гектаров. Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета".

"Британский союзник", №56 (4180), 18 мая 1947 года. В комиссии СССР по делам ЮНЕСКО.

"12 мая под председательством заместителя министра иностранных дел СССР В. М. Виноградова состоялось расширенное заседание Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. Комиссия подвела итоги празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина по линии ЮНЕСКО в зарубежных странах на основании решения XV сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Сообщения по этому вопросу сделали В. М. Виноградов, академик А. М. румянцев, профессора В. Н. Столетов и Н. Н. Любимов. По поступившим сведениям, различные юбилейные мероприятия были проведены по линии ЮНЕСКО в 82 странах. Они включали "Ленинские недели", торжественные заседания, фестивали кинофильмов, выставки произведений В. И. Ленина и о В. И. Ленине, фотовыставки о его жизни и деятельности, лекции, доклады, научные конференции и т. д. №Неделя Ленина" была проведена в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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