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Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года

Общество

"Русское слово", 16 мая (3 мая) 1904 года.

Газетные архивы 16 мая
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 16 мая

"В Петербург возвратились трое воспитанников ремесленного училища Цесаревича Николая, которые в начале войны скрылись из Петербурга. Желая поступить на службу в действующие войска, они упросили солдат взять их в воинский поезд и, таким образом, претерпевая множество невзгод и лишений, доехали до Харбина. Отсюда беглецов вернули обратно".

"Московский листок", 16 мая (3 мая) 1905 года. Подмена товара.

"1 мая проживающий в доме Афремова, на Садовой улице, кр. Семен Жеребин получил со станции "Москва", Московско-Брестской железной дороги, выписанный из Гродны из магазина фирмы Коценеленбоген москательный товар, весом в 3 пуда, но когда вскрыли ящик, то там вместо москательного товара нашли три пуда кирпичей. Полагают, что подмена товара совершена в пути".

"Новое время", 16 мая (3 мая) 1906 года.

"Москва, 2 мая. …День 1 мая прошел в Москве и Московской губернии без всяких крупных инцидентов. Мелкие, незначительные столкновения были, но без специальных результатов. В Сокольниках толпа много раз пыталась устроить митинги; появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы, которые говорили о Думе, об амнистии; им кричали "ура", но все это было не многолюдно и не серьезно, и при приближении полиции все разбегались…"

"Русское слово", 16 мая (3 мая) 1906 года.

"Полтава, 2, V. Богатый купец города Лубен получил анонимное письмо с требованием положить в определенное место 100 руб. под угрозой, что в случае отказа он будет убит. Было заявлено полиции, которая устроила в указанном месте засаду и задержала явившегося за деньгами гимназиста 4-го класса".

"Социалистическое земледелие", №59 (3567), 16 мая 1941 года. За звеньями не закреплены культуры.

"Горький. Спросите председателя колхоза "Коммунар", Работкинского района, тов. Кортунова, разъяснено ли колхозникам постановление партии и правительства о дополнительной оплате труда, и он без промедления ответит:- Мы это постановление одобрили…Но сам Кортунов до конца не разобрался в этом важнейшем документе, не понял его и в практической работе допускает грубейшие ошибки…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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