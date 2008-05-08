Ничто не может сравниться с сегодняшним торжеством советского народа... — писала газета Известия 9 мая 1945 года

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"Русское слово", 9 мая (26 апреля) 1906 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 9 мая

"Кострома, 25, IV. Губернатор отдал приказ командиру казенного парохода разогнать катающихся на лодках и устраивающих ежедневно демонстрации с пением революционных песен. Командир парохода отказался исполнить это, ссылаясь на то, что лица ведомства путей сообщения не обязаны нести полицейскую службу, что губернатор вправе воспользоваться пароходом, но команда вся сойдет на берег".

"Русь", 9 мая (26 апреля) 1908 года. Вечер "нового" искусства.

"Масса любопытных. Было обещано очень много "незаурядного". Например после знаменитых "курантов любви" Кузмина было обещано показать поэтов и писателей-модерн в обстановке модерн. Публика совершенно не знала как ей понимать то, что было устроено на сцене под громким аншлагом "Cabaret artistique".

Публика и хлопала, и кричала и хохотала и свистала, когда один за другим выходили на эстраду гг. Рукавишников, Соллогуб, Потемкин, Кузмин, Блок и "читали".

Особенно вразумительно читал Рукавишников; делая страшное лицо, завывал, топал ногами, громко выкрикивал свои стихи, очень забавные и малопонятные. Очень забавлял публику Кузмин, одетый в странного фасона синий катан и нежничавший с каким-то нарумяненным, вертлявым франтом, в бархатной цветной рубашке навыпуск. Прив.-доцент Аничков не мало удивлял публику своей размалеванной физиономией. В этом ломанье авторов известных и неизвестных перед толпой было что-то дикое, пошлое и досадное.

А с искусством, как новым, так и старым не имело все это ровно ничего общего".

"Известия", №107 (8717), 9 мая 1945 года. Указ Президиума верховного Совета СССР. Об объявлении 9 мая Праздником Победы

"В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днём всенародного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.

9 мая считать нерабочим днём.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 8 мая 1945 года ".

"Огонек", 9 мая 1945 года.

"Это был напряженный день для магазинов столицы. В дирекции Гастронома №1, по улице Горького, нам сообщили, что такого спроса на вина и шампанское магазин не знал за все время своего существования. Товарооборот в этот день был ровно в десять раз выше обычного".

"Известия", №107 (8717), 9 мая 1945 года.

"…Непобедимое ленинское знамя осеняло нашу Красную Армию в сражениях. Непобедимый сталинский гений вел и привел се к победе. Нет слов, чтобы выразить всю глубину любви, благодарности, преданности советского народа великому вождю, полководцу и первому труженику страны, спасителю Родины, освободителю народов — товарищу Сталину. Его ясной мыслью, его стальной волей, его вдохновляющей верой в народные силы, его безмерной любовью к нашей советской отчизне проложена дорога к нашему счастью. И сегодня, как всегда, во всех-испытаниях и радостях советский народ стоит за ним единой семьей, единой боевой сталинской ратью и повторяет, как самое заветное, самое верное, что есть на земле:

— Сталин — это Победа!

Ничто не может сравниться с сегодняшним торжеством советского народа. Ведь ради этого дня мы жили, забывая о себе, ради того, чтобы уничтожить гитлеровское государство, гитлеровскую армию, гитлеровский порядок, шла в свой бессмертный поход богатырская краснозвездная рать. Слава и доблесть сопутствовали ей в ее беспримерных подвигах. И вот — цель достигнута. Немецко-фашистская гадина издохла, раздавленная оружием справедливости. Великий, незабываемый урок вынесло для себя человечество: только в мире и дружбе народов, в единстве их усилий возможно дальнейшее развитие мира. Враги Советской страны заклянут правнуков своих посягать на нашу землю и достояние. В прахе и пыли, в ничтожестве и позоре лежит бездыханная гитлеровская империя, поверженная советской мощью. Навстречу новому дню мира поднимается ликующий народ-исполин, народ-победитель в сияния бессмертной славы и непобедимого могущества… "

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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