Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете... — писала газета Правда 8 мая 1960 года

"Новости дня", 8 мая (25 апреля) 1901 года. Хроника дня.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 8 мая

"Вчера, 22-го апреля большой переполох в местности Воробьевы горы произвело исчезновение 4-х-летнего мальчика Ивана, сына крестьянина Ивана Козлова. Бросились искать, обшарили неводами все пруды и нигде не могли найти. Оказалось, что ребенок забрался в вагон трамвая и, по недосмотру контролера был привезен в Москву, где у Калужской заставы был высажен из вагона и оставлен на произвол судьбы".

"Новости дня", 8 мая (25 апреля) 1902 года. Городские происшествия.

"Третьего дня в слесарную мастерскую Власова, в доме Митрофанова, на Большой Серпуховской улице, явился какой-то прилично одетый молодой человек и стал выбирать для покупки велосипед, а затем попросил его испробовать сел на него, выехал со двора на улицу и помчался во весь дух. Мошенника удалось настигнуть на лихаче у Калужских ворот. Велосипедиста-вора отправили в участок".

"Русский листок", 7 мая (25 апреля) 1904 года. По Москве.

"Приближение лета всего заметнее в подмосковных дачных местностях. Изо дня в день они переполнены москвичами, упорно отыскивающими какой ни на есть приют на летние месяцы, лишь бы избавиться от духоты, миазмов и пыли — неизбежных спутников лета в древнепрестольной столице".

"Русское слово", 8 мая (25 апреля) 1908 года. Из зала Думы (По телефону от нашего специального корреспондента).

"В 4-м часу Думу посетил шведский король Густав. Посещение носило частный характер, поэтому никакой официальной встречи устроено не было. Высокого гостя встретил только товарищ председателя кн. Волконский. Впрочем, весьма многие депутаты высыпали все-таки из зала заседания, к подъезду, и в зале произошло маленькое замешательство, заставившее Шингарева, который говорил в это время, на несколько минут прервать речь.

Шведский король пробыл в великокняжеской ложе 25 минут. Расспрашивая пристава Думы г. Гирса о разных деталях, о размещении групп в нашем парламенте, об их численности и т. д., его величество осведомился о содержании речи Шингарева и одобрил его манеру говорить. Узнав, что оратор принадлежит к оппозиции, король Густав заметил:

— Оппозиция всегда хорошо говорит.

Прибытие и отбытие высокого гостя запечатлено не только обычными фотографическими снимками, но и при помощи синематографа".

"Комсомольская правда", №103 (3684), 7 мая 1937 года. Рекордный беспосадочный перелет планериста Расторгуева .

"Мастер советского планеризма комсомолец В. Л.Расторгуев, вылетевший 5 мая в рекордный полет на планере "ГН-7", 6 мая сообщил Центральному аэроклубу о месте своей посадки. Аэроклуб получил следующую телеграмму: "Посадка благополучна. Село Девица Коротоякского района Воронежской области. Восемь километров севернее Коротояка. Вышлите самолет и спортивного комиссара. Расторгуев". Пилот Расторгуев взял старт на Тушинском аэродроме. От Тушина до села Девица 534 километра. Этим выдающимся полетом Расторгуев положил начало новым полетам советских планеристов на побитие международных рекордов. Рекорд свободного полета па планере по прямой на дальность до сих пор принадлежал немецкому планеристу Рудольфу Эльтшерну. Эльтшерн пролетел на планере "Д-Леуна" без посадки 504,2 километра. По предварительным подсчетам, Расторгуев перекрыл этот рекорд на 30 километров "

"Правда", №129 (15253), 8 мая 1960 года. Полная растерянность.

"Вашингтон, 7 мая. (ТАСС). Сообщение Н. С. Хрущева о том, что летчик сбитого 1 мая над территорией СССР американского шпионского самолета Ф. Пауэрс жив и полностью признался в разведывательном характере своего полета, застало официальный Вашингтон совершенно врасплох. Еще вчера вечером представители государственного департамента на пресс-конференции пытались всячески отрицать подлинные цели полета этого самолета. Утренние газеты и первые сообщения телеграфных агентств пока еще автоматически продолжают повторять полностью разоблаченную ныне версию о "мирном исследовании погоды в верхних слоях атмосферы". Сразу же по получении сообщения о выступлении Н. С. Хрущева секретарь Белого дома по вопросам печати Хэгерти поспешно вылетел в Геттисберг, где находится президент Эйзенхауэр. Заместитель секретаря Белого дома Э. Уитон заявила корреспондентам, что все комментарии по поводу речи Н. С. Хрущева будут даны не Белым домом, а государственным департаментом. Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете, полностью разоблачающих его истинные цели …"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.