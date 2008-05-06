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Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года

Общество

"Новости дня", 6 мая (23 апреля) 1901 года. Хроника.

Газетные архивы 6 мая
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 6 мая

"В последнее время московская городская управа, через посредство своей торговой полиции, снова собрала, для анализа на городской санитарной станции, образцы различных прохладительных напитков, ягодных, шипучих и минеральных вод, и различных сортов масла и молочных продуктов. Произведенные на городской станции анализы обнаружили почти во всех образцах вод и кваса — присутствие сахарина, а в масле и молочных продуктах — примеси посторонних веществ. Городская управа решила привлечь к ответственности десять московских торговцев…"

"Новости дня", 6 мая (23 апреля) 1901 года. Городские происшествия.

"Сыскная полиция накрыла целую воровскую шайку, ютившуюся в специально приспособленном притоне, куда завлекались мужчины и обирались самым беззастенчивым образом, В шайку входили преимущественно женщины — проститутки, но в числе членов ее насчитывалось также и несколько воров, хорошо известных полиции. Тут работали Владимир Постников ("Аршин"), Алексей Клоповский ("Белоногий") и Ванька — Оголец. Притон, помещавшийся в д. Грачева по Грохольскому пер., на Мещанской. Содержала некая Анна Дорошенко. …Удалось выяснить, что в некоторых случаях, чтобы скорее одурманить гостей, в пиво и водку подсыпали табак. Все виновные задержаны, признались и переданы в руки правосудия".

"Русское слово", 6 мая (23 апреля) 1908 года. Депутатский листок.

" На думской трибуне устроено нововведение — электрическая цветная лампочка, которая зажигается, чтобы дать знать оратору, что время его при ограничении 5-ю минутами исчерпано. Кн. Волконский объясняет, что это сделано для того, чтобы не мешать оратору во время речи и в тоже время сигнализировать ему, что срок его речи истек. (Соб. корр.)".

"Русское слово", 6 мая (23 апреля) 1908 года. Снежная метель.

"В ночь на сегодня при резком ветре падал густой снег, не таявший даже на мостовых. К четырем часам утра Москва приняла совершенно зимний вид".

"Учительская газета", 6 мая 1948 года. Перед экзаменами.

"Сейчас повсеместно комплектуются экзаменационные комиссии. Областные, краевые, отделы народного образования и Министерства просвещения АССР должны со всей серьезностью отнестись к утверждению состава этих комиссий.
Экзамены — государственная проверка работы школы, ее руководителей, учителей, учащихся. Такую проверку можно доверить лишь людям компетентным, способным объективно и безошибочно определить, дала ли школа своим питомцам полные и прочные знания…"

"Труд", 6 мая 1960 года. Да здравствует разум, да скроется тьма.

"Когда в Большом Кремлевском дворце на сессии Верховного Совета СССР был объявлен перерыв, ветер разогнал над столицей дождевые тучи. На фрне майского неба четче обозначились ажурные стрелы башенных кранов. Их тысячи в Мскве, напоминающей сегодня гигантскую стройку. Комплексная бригада Героя Социалистического Труда Якова Родионовича Цыцаркина сейчас сооружает здание новой автоматической телефонной станции. Каменщики, монтажники, электрики в перерыве между сменами горячо обсуждали доклад Председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева, каждое слово которого пришлось по сердцу простым труженикам.

— Очень здорово, — сказал электросварщик А. Сськин, — что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения. Это мероприятие. Осуществление которого намечено с 1 октября 1960 года, завершится к концу семилетки. Новый шаг Советского правительства является ярким свидетельством заботы о благосостоянии народа…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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