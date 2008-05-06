Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года

"Новости дня", 6 мая (23 апреля) 1901 года. Хроника.
"В последнее время московская городская управа, через посредство своей торговой полиции, снова собрала, для анализа на городской санитарной станции, образцы различных прохладительных напитков, ягодных, шипучих и минеральных вод, и различных сортов масла и молочных продуктов. Произведенные на городской станции анализы обнаружили почти во всех образцах вод и кваса — присутствие сахарина, а в масле и молочных продуктах — примеси посторонних веществ. Городская управа решила привлечь к ответственности десять московских торговцев…"
"Новости дня", 6 мая (23 апреля) 1901 года. Городские происшествия.
"Сыскная полиция накрыла целую воровскую шайку, ютившуюся в специально приспособленном притоне, куда завлекались мужчины и обирались самым беззастенчивым образом, В шайку входили преимущественно женщины — проститутки, но в числе членов ее насчитывалось также и несколько воров, хорошо известных полиции. Тут работали Владимир Постников ("Аршин"), Алексей Клоповский ("Белоногий") и Ванька — Оголец. Притон, помещавшийся в д. Грачева по Грохольскому пер., на Мещанской. Содержала некая Анна Дорошенко. …Удалось выяснить, что в некоторых случаях, чтобы скорее одурманить гостей, в пиво и водку подсыпали табак. Все виновные задержаны, признались и переданы в руки правосудия".
"Русское слово", 6 мая (23 апреля) 1908 года. Депутатский листок.
" На думской трибуне устроено нововведение — электрическая цветная лампочка, которая зажигается, чтобы дать знать оратору, что время его при ограничении 5-ю минутами исчерпано. Кн. Волконский объясняет, что это сделано для того, чтобы не мешать оратору во время речи и в тоже время сигнализировать ему, что срок его речи истек. (Соб. корр.)".
"Русское слово", 6 мая (23 апреля) 1908 года. Снежная метель.
"В ночь на сегодня при резком ветре падал густой снег, не таявший даже на мостовых. К четырем часам утра Москва приняла совершенно зимний вид".
"Учительская газета", 6 мая 1948 года. Перед экзаменами.
"Сейчас повсеместно комплектуются экзаменационные комиссии. Областные, краевые, отделы народного образования и Министерства просвещения АССР должны со всей серьезностью отнестись к утверждению состава этих комиссий.
Экзамены — государственная проверка работы школы, ее руководителей, учителей, учащихся. Такую проверку можно доверить лишь людям компетентным, способным объективно и безошибочно определить, дала ли школа своим питомцам полные и прочные знания…"
"Труд", 6 мая 1960 года. Да здравствует разум, да скроется тьма.
"Когда в Большом Кремлевском дворце на сессии Верховного Совета СССР был объявлен перерыв, ветер разогнал над столицей дождевые тучи. На фрне майского неба четче обозначились ажурные стрелы башенных кранов. Их тысячи в Мскве, напоминающей сегодня гигантскую стройку. Комплексная бригада Героя Социалистического Труда Якова Родионовича Цыцаркина сейчас сооружает здание новой автоматической телефонной станции. Каменщики, монтажники, электрики в перерыве между сменами горячо обсуждали доклад Председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева, каждое слово которого пришлось по сердцу простым труженикам.
— Очень здорово, — сказал электросварщик А. Сськин, — что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения. Это мероприятие. Осуществление которого намечено с 1 октября 1960 года, завершится к концу семилетки. Новый шаг Советского правительства является ярким свидетельством заботы о благосостоянии народа…"
Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.
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