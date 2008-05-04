Министерство признало, что нужно кормить рабочих не одними только пулями да тюрьмами... — писала газета Правда 5 мая 1912 года

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"Раннее утро", 5 мая (22 апреля) 1908 года. Приказ по полиции. Москва.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 5 мая

"В виду повторяющихся частных случаев нанесения городовыми оскорблений действиями частным лицам, градоначальник предписал вчера всем участковым приставам города Москвы объявить городовым, что за подобные поступки виновные будут предаваться им суду с увольнением от службы".

"Русское слово", 5 мая (22 апреля) 1908 года. Петербургский телефон (От наших корреспондентов) .

"Сегодня в Петербурге в седьмом часу веч. выпал довольно глубокий снег. Температура резко упала. На улицах появились в шубах. (Соб. корр.)…"

"Правда", №1, 5 мая (22 апреля) 1912 года. На грани.

"Наша газета появляется въ момент, который справедливо может считаться гранью, разделяющей два періода рабочаго движенія в Россіи.

Шесть лет мы жили как бы под действіем слов Столыпина: "не запугаете".

Казалось, нет выхода.

Была стена, и перед ней в безсиліи опускались руки. Только передовая часть пролетаріата сохраняла веру в себя.

Подъем рабочаго движенія был всеми замечен уже года полтора назад.

И вот, в апреле 1912 года, пробита брешь в стене. Пробита, конечно, мускулистой рукой пролетарія.

Государственный Совет отступил перед силой протеста приказчиков. Обсужденiе законопроекта противъ приказчиков отложено до осени.

Покушеніе на приказчиковъ отбито. Будут, конечно, новыя покушенія. Но приказчики уже знают, что им делать…

Вслед за Государственным Советом бьет отступление министерство.

Оно обещает чрезвычайное разследованіе ленских событій; оно уступает тем, кто не доверяет донесениям самих виновных.

Министр Тимашев обещает внести новый закон об условиях работы на пріисках и о квартирах для пріисковых рабочих.

Министерство признало, что нужно кормить рабочих не одними только пулями да тюрьмами…

Рабочее движеніе перешло грань".

"Комсомольская правда", 5 мая 1926 года. "Четырехэтажная халтура". Владимир Маяковский.

— Извините

нас,

сермяжных,

за стишонок неудачненький.

Не хотите

под гармошку поплясать ли? -

Это,

в лапти нарядившись,

выступают дачники

под заглавием —

крестьянские писатели.

О, сколько нуди такой городимо,

от которой

мухи падают замертво!

Чего только стоит

один Радимов

с греко-рязанским своим гекзаметром!

"Известия", 5 мая 1945 года. Португальские лакеи Гитлера в трауре.

"Лондон. 3 мая. (ТАСС). Португальский премьер-министр Салазар направил чиновника министерства иностранных дел в германскую миссию, чтобы выразить соболезнование по поводу смерти Гитлера. Правительство Португалии объявило двухдневный траур в связи со смертью Гитлера. В Лиссабоне вывешены траурные флаги".

"Красная звезда", 5 мая 1945 года.

"София. 3 мая. (ТАСС). В связи со взятием Берлина героическими войсками Красной Армии в Софии состоялся грандиозный митинг, на котором граждане выразили свою радость и приветствовали героев, участвовавших в овладении столицей Германии".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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