По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года

4:23 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новости дня", 2 мая (19 апреля) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 2 мая

"По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии. Так вчера московским губернским начальством было получено уведомление от министерства внутренних дел об утверждении налога на собак в г. Клину в размере одного рубля с каждого животного".

"Московские ведомости", 2 мая (19 апреля) 1901 года. Героиня Благовещенска на цирковой арене.

"Борьба, по словам местных газет, так занимает Благовещенск, что ею увлекаются даже женщины. Так, например, известная г-жа Юдина, героиня защиты Благовещенска от Китайцев, портрет которой был помещен в иллюстрациях, вызвала померяться с собой силами цирковую силачку Грен на русско-швейцарской борьбе. Это более чем странное желание г-жи Юдиной доставило директору цирка хороший сбор; но нужно было посмотреть на публику: она как белены объелась — гикала, встречала и провожала свою "героиню" аплодисментами и в заключении поднесла ей даже букет".

"Русское слово", 2 мая (18 апреля) 1908 года. Клуб воздухоплавания.

"Одесса, 18, IV. Одесскому аэроклубу военным министерством ассигновано 50 тысяч рублей с условием, что в случае войны все управляемые летательные средства клуба должны перейти в собственность действующей армии. Большой министерский приз будет выдан за полет в 240 верст, вышиной 1100 метров, скоростью 15 верст в час. Одесский аэроклуб является первым в России…"

"Сталинский путь", 2 мая 1945 года. В фонд помощи.

"Комсомольская организация Баганской МТС решила посадить участок картофеля в фонд помощи детям фронтовиков. Директор МТС т. Корчун оказал помощь семенами и тяглом. Комсомольцы МТС призывают все комсомольские организации поддержать их инициативу".

"Правда", 2 мая 1945 года.

"1 мая в Москве состоялся парад вооруженных сил народа-победителя. На трибуне мавзолея товарищи Сталин, Калинин, Ворошилов, Каганович, Микоян, Жданов, Берия, Шверник, Маленков, Вознесенский, Кузнецов, Булганин, маршалы, народные комиссары. Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Антонов объезжает войска и поздравляет с праздником. Одновременно с парадом войск на Красной площади происходит воздушный парад".

"Культура", №16 (7127), 29 апреля — 13 мая 1998 года. Артисты дождались богов из машины. Московская премьера апреля. Наталия Каминская.

25 апреля Международный фонд К. С. Станиславского вручал в театральном салоне отеля "Балчуг Кемпински" приз "Московская премьера". На этот раз призером стал артист Виктор Павлов — за исполнение роли Аркашки Счастливцева в спектакле Малого театра "Лес"…И вдруг — сюрприз. Представитель концерна "Дженерал моторс" вызвал на импровизированную сцену Олега Ефремова. Он зачитал письмо, исполненное пиетета к великой дате — 100-летию Московского Художественного театра, а затем извлек из кармана ключик. В этот миг ошеломленный Ефремов стал обладателем джипа "шевроле". Автомобиль ждал его внизу, у входа в отель. Водительские права Олег Николаевич оставил дома, видимо, не готов был к сюрпризу, по крайней мере, на этот час. Но не смог побороть искушения и устремился вниз, сел за руль, погладил сверкающую черную обшивку. Ай да "Дженерал", ай да "моторс"!"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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