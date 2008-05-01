По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года

"Новости дня", 2 мая (19 апреля) 1901 года.
"По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии. Так вчера московским губернским начальством было получено уведомление от министерства внутренних дел об утверждении налога на собак в г. Клину в размере одного рубля с каждого животного".
"Московские ведомости", 2 мая (19 апреля) 1901 года. Героиня Благовещенска на цирковой арене.
"Борьба, по словам местных газет, так занимает Благовещенск, что ею увлекаются даже женщины. Так, например, известная г-жа Юдина, героиня защиты Благовещенска от Китайцев, портрет которой был помещен в иллюстрациях, вызвала померяться с собой силами цирковую силачку Грен на русско-швейцарской борьбе. Это более чем странное желание г-жи Юдиной доставило директору цирка хороший сбор; но нужно было посмотреть на публику: она как белены объелась — гикала, встречала и провожала свою "героиню" аплодисментами и в заключении поднесла ей даже букет".
"Русское слово", 2 мая (18 апреля) 1908 года. Клуб воздухоплавания.
"Одесса, 18, IV. Одесскому аэроклубу военным министерством ассигновано 50 тысяч рублей с условием, что в случае войны все управляемые летательные средства клуба должны перейти в собственность действующей армии. Большой министерский приз будет выдан за полет в 240 верст, вышиной 1100 метров, скоростью 15 верст в час. Одесский аэроклуб является первым в России…"
"Сталинский путь", 2 мая 1945 года. В фонд помощи.
"Комсомольская организация Баганской МТС решила посадить участок картофеля в фонд помощи детям фронтовиков. Директор МТС т. Корчун оказал помощь семенами и тяглом. Комсомольцы МТС призывают все комсомольские организации поддержать их инициативу".
"Правда", 2 мая 1945 года.
"1 мая в Москве состоялся парад вооруженных сил народа-победителя. На трибуне мавзолея товарищи Сталин, Калинин, Ворошилов, Каганович, Микоян, Жданов, Берия, Шверник, Маленков, Вознесенский, Кузнецов, Булганин, маршалы, народные комиссары. Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Антонов объезжает войска и поздравляет с праздником. Одновременно с парадом войск на Красной площади происходит воздушный парад".
"Культура", №16 (7127), 29 апреля — 13 мая 1998 года. Артисты дождались богов из машины. Московская премьера апреля. Наталия Каминская.
25 апреля Международный фонд К. С. Станиславского вручал в театральном салоне отеля "Балчуг Кемпински" приз "Московская премьера". На этот раз призером стал артист Виктор Павлов — за исполнение роли Аркашки Счастливцева в спектакле Малого театра "Лес"…И вдруг — сюрприз. Представитель концерна "Дженерал моторс" вызвал на импровизированную сцену Олега Ефремова. Он зачитал письмо, исполненное пиетета к великой дате — 100-летию Московского Художественного театра, а затем извлек из кармана ключик. В этот миг ошеломленный Ефремов стал обладателем джипа "шевроле". Автомобиль ждал его внизу, у входа в отель. Водительские права Олег Николаевич оставил дома, видимо, не готов был к сюрпризу, по крайней мере, на этот час. Но не смог побороть искушения и устремился вниз, сел за руль, погладил сверкающую черную обшивку. Ай да "Дженерал", ай да "моторс"!"
Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.