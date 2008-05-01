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Жители этого города решили не пить пива, пока цена его не будет понижена... — писала газета Московский листок 1 мая 1902 года

4:14
Общество

"Московский листок", 1 мая (18 апреля) 1902 года. За рубежом.

Газетные архивы 1 мая
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 1 мая

"В одном английском городе Роквуд закончилась на днях любопытная стачка. Жители этого города решили не пить пива, пока цена его не будет понижена с 6 на 4 пенса за пинту. Воздержание это длилось около месяца, когда, наконец, полуразорившиеся хозяева пивных сбавили цену".

"Голос Москвы", 1 мая (18 апреля) 1908 года. Царская помощь.

"Московский генерал-губернатор всеподданнейше донес Его Императорскому Величеству Государю Императору о постигшем население города Москвы и московской губернии бедствии от наводнения.

Вчера министр финансов уведомил, что во исполнение Высочайшего повеления 17 сего апреля предложено по телеграфу московской казенной палате отпустить в распоряжение генерал-губернатора кредит в 50 000 рублей на оказание пособий от имени Его Императорского Величества населению, пострадавшему вследствие наводнения".

"Русское слово", 1 мая (18 апреля) 1908 года.

"Челябинск, 17, IV. Можно опасаться, что общеземская организация стоит на ложном пути, предполагая обслуживать вагонами-кухнями переселенческие поезда, идущие из Иркутска на Дальний Восток. Большой опыт челябинской переселенческой столовой показывает, что только десятая часть проходящих переселенцев пользуется горячей пищей, несмотря на крайнюю дешевизну (хороший обед — мясные щи и каша — стоит шесть копеек). Подавляющее большинство предпочитает сухоядение…"

"Советское искусство", №18 (950), 1 мая 1945 года. Слава великому Сталину! Акакий Хорава.

"Когда хищный враг напал на нашу землю, советский народ с именем любимого Сталина на устах, как один человек, грудью встал на защиту Родины.
Его талантливые полководцы, его отважные воины покрыли себя славой на полях сражений у стен Москвы. Под Ленинградом, в предгорьях Кавказа и великой Сталинградской битве…

Обращаясь к нашим войскам и войскам наших союзников, великий полководец сказал: "Наша задача и наш долг добить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно капитулировать", Так сказал Сталин, так будет.

Мы тоже до конца выполним наш долг глашатаев и проводников передового гуманистического искусства наших дней. Мы противопоставим его убогому "искусству" фашизма и разобьем впрах остатки нацистской идеологии, человеконенавистнических "теорий", оскверняющих душу человека…
Большое счастье жить в сталинскую эпоху и принадлежать к великой семье работников советского искусства.

Слава нашей родной Красной Армии!

Слава великому Человеку, Учителю, Вождю — товарищу Сталину!"

"Литературная газета", №53 (4949), 1 мая 1965 года. Отчего празднично на душе. М. Алексеев, село Монастырское Саратовской области.

"…Около месяца, в самый разлив, на селе — безвременье. В поле не выедешь. Затюкали топоры — то в одном, то в другом конце села. Один "перетряхивает" старую избушку, обновляет ее, другой рубит новую, третий обстругивает бревна, делает заготовки. Почти у каждого дома вы без особого труда приметите запасец леса и камней, а под навесом — шифер либо железо. Деревня строится. Меня особенно радует, что строятся больше молодые. Это что-то уж новое. Значит, не собираются в город…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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