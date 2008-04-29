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Чье сердце не дрогнуло от радости и волнения, когда эта великая весть облетела страну?.. — писала газета Социалистическое земледелие 29 апреля 1945 года

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Общество

"Московский листок", 29 апреля (16 апреля) 1906 года. Юбилей фирмы.

Газетные архивы 29 апреля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 29 апреля

"21 апреля исполняется 50 лет со дня получения булочной Филиппова звания поставщика Двора Его Императорского Величества. 20 апреля 1856 года г. Филиппов получил следующую бумагу:"Из московской Дворцовой конторы, поставщику калачей к Высочайшему двору в Москве Филиппову. Вследствие полученной в сей конторе 20 сего апреля телеграфической депеши, имеешь ты с 21 числа сего апреля высылать в С-Петербург по железной дороге ежедневно по два калача для Его Императорского Величества, адресуя оные в придворную контору. Апреля 20 дня 1856 года, помощник правителя дел конторы гофмаршальской канцелярии Иван Орлов ".

"Новое время", 29 апреля (16 апреля) 1907 года.

"Мусульманское общество приобрело на днях за 800 000 р. для постройки мечети участок земли на Михайловской площади, где находится бывший дом Жербина. Капитал, собранный мусульманами на постройку своего храма, достигает миллиона рублей. Первая мечеть в Петербурге по архитектурным проектам обещает быть одним из красивейших зданий столицы. Здесь же будет помещаться мусульманская школа-медресе.

"Русское слово", 29 апреля (16 апреля) 1908 года.

"Из Ржева. За последнее время старосты городских церквей соперничают по части убранства храмов во время пасхальной заутрени, иллюминаций и, наконец, стрельбы из пушек. Эта стрельба окончилась нынче в Казанской церкви печальным случаем. Чтобы выстрелы были громче, чем в других церквях, пушкари-добровольцы задумали положить в старую заржавленную пушку пороха больше, чем следует. При одном из выстрелов пушку разорвало, и осколками орудия наповал убило стоявшего около ржевского обывателя В. И. Никфорова".

"Социалистическое земледелие", №53 (4153), 29 апреля 1945 года. Боевые первомайские призывы.

"Из родной Москвы, столицы великого Советского Союза, прозвучали на всю страну, на весь мир боевые призывы партии Ленина — Сталина.- Да здравствует 1-е Мая — день смотра боевых сил трудящихся! Трудящиеся всех стран соединяйтесь для борьбы за полный разгром гитлеровской Германии! В этом году великий первомайский день совпадает с днями всененародной радости и ликования по случаю новых бессмертных подвигов наших воинов-богатырей.Части Красной Армии сражаются на улицах Берлина! Вокруг столицы гитлеровской Германии сомкнулось железное кольцо советских войск! Чье сердце не дрогнуло от радости и волнения, когда эта великая весть облетела страну?…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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