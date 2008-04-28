Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года

4:44
Общество

"Новое время", 28 апреля (15 апреля) 1904 года.

Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 28 апреля

"Подкомиссия комиссии орфографической, состоящая из академиков Ф. Е. Корша, Ф. Ф .Фортунатова, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова и профессоров И. А. Бодуэна де-Куртенэ и Р. Ф. Брандта, взглянула на правописание с какой-то утилитарной и педагогической точки зрения: надо-де упростить орфографию, ибо есть в ней буквы, без коих можно обойтись. Педагога понять не трудно. Зачем буква "ять", которая доставляет детям в школе столько напрасных терзаний? Но ведь язык и его орфография создаются не для детей, а для народа. Св. Кирилл составлял славянскую азбуку не для одного школьного преподавания…Впрочем, жизнь сама исправит грамматические промахи Академии. Не привилось же у нас правописание академика Грота. Не привьется, конечно, и новшество орфографической комиссии. Язык и литература имеют свои законы и ученные не могут изменить в них ни одной йоты".

"Биржевые ведомости", 28 апреля (15 апреля) 1908 года.

"Сильную и умилительную картину представлял Кремль в эту пасхальную ночь. Около московских святынь в ожидании первого удара Ивана Великого, стояла толпа народа. Более 100 тысяч человек собралось со всех концов Москвы. Именитые московские купцы и гласные думы с кружками в руках обходили москвичей и собирали в пользу пострадавших от наводнения. В эти торжественные минуты всякий раскошеливался. Во время заутрени такой же сбор производился и в остальных церквах Москвы. Образовался, конечно, и особый комитет для оказания помощи. Городская управа собрала пока немного, что-то около 8000 рублей, но зато много пожертвований течет помимо управы".

"Советская Сибирь", 28 апреля 1926 года.

"Зал товарной биржи переполнен. Заняты все места и проходы. Большего внешнего успеха трудно желать. Моральный успех тоже несомненный, — по крайней мере у большинства публики. Шумные аплодисменты, единодушные вызовы. Правда, состав публики разношерстный, ее требования и критерии трудно определить. Несомненно одно: Бим-Бом (Радунский и Вильтзак) актеры в своем жанре значительные. Они грамотны, нередко остроумны, у них есть чутье и такт, а главное — они весьма изобретательны в музыкальном использовании разных не музыкальных вещей, неистощимы в музыкальных шутках. Не только гармошка, барабан, колокольчики, рожок, труба, но и автомобильная сирена, и металлические пластинки, и метла с натянутой на нее струной, и даже самая обыкновенная ручная пила — звучат в руках Бим-Бом музыкально и во всяком случае весьма занимательно. Музыкальные номера чередуются с юмористическим диалогом. Здесь изобретательности меньше, а остроумие примерно таково:- Человек предполагает, а финотдел облагает.- Посади Гинденбурга за стол, он и Вильгельма на престол. Сатирические куплеты на политические и общие темы — не выше среднего газетного фельетона в стихах, но выше подобных выступлений других клоунов…"

"Труд", №99 (13488), 28 апреля 1965 года. Уникальные образцы.

"Известно, что в изделия из синтетики сейчас можно одеться с головы до ног. Но это теория, а на практике те же самые "шпильки", например, в мастерских и ателье московского производственного объединения "Труд" демонстрируют лишь как уникальные образцы. Многочисленные же клиентки, пожелавшие заменить на туфлях старые каблуки из синтетики новыми, слышат один неутешительный ответ: "Шпилек нет".Быть может, они есть там, где их изготовляют, — на Армавирской колодочной фабрике? Той самой, которая согласно наряду "Росглавлегснабсбытсырья" обязана в этом году поставить объединению "Труд" 200 тысяч синтетических каблуков и в шесть раз большее количество набоек…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.