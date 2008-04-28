Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года

Общество

"Новое время", 28 апреля (15 апреля) 1904 года.

Газетные архивы 28 апреля

"Подкомиссия комиссии орфографической, состоящая из академиков Ф. Е. Корша, Ф. Ф .Фортунатова, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова и профессоров И. А. Бодуэна де-Куртенэ и Р. Ф. Брандта, взглянула на правописание с какой-то утилитарной и педагогической точки зрения: надо-де упростить орфографию, ибо есть в ней буквы, без коих можно обойтись. Педагога понять не трудно. Зачем буква "ять", которая доставляет детям в школе столько напрасных терзаний? Но ведь язык и его орфография создаются не для детей, а для народа. Св. Кирилл составлял славянскую азбуку не для одного школьного преподавания…Впрочем, жизнь сама исправит грамматические промахи Академии. Не привилось же у нас правописание академика Грота. Не привьется, конечно, и новшество орфографической комиссии. Язык и литература имеют свои законы и ученные не могут изменить в них ни одной йоты".

"Биржевые ведомости", 28 апреля (15 апреля) 1908 года.

"Сильную и умилительную картину представлял Кремль в эту пасхальную ночь. Около московских святынь в ожидании первого удара Ивана Великого, стояла толпа народа. Более 100 тысяч человек собралось со всех концов Москвы. Именитые московские купцы и гласные думы с кружками в руках обходили москвичей и собирали в пользу пострадавших от наводнения. В эти торжественные минуты всякий раскошеливался. Во время заутрени такой же сбор производился и в остальных церквах Москвы. Образовался, конечно, и особый комитет для оказания помощи. Городская управа собрала пока немного, что-то около 8000 рублей, но зато много пожертвований течет помимо управы".

"Советская Сибирь", 28 апреля 1926 года.

"Зал товарной биржи переполнен. Заняты все места и проходы. Большего внешнего успеха трудно желать. Моральный успех тоже несомненный, — по крайней мере у большинства публики. Шумные аплодисменты, единодушные вызовы. Правда, состав публики разношерстный, ее требования и критерии трудно определить. Несомненно одно: Бим-Бом (Радунский и Вильтзак) актеры в своем жанре значительные. Они грамотны, нередко остроумны, у них есть чутье и такт, а главное — они весьма изобретательны в музыкальном использовании разных не музыкальных вещей, неистощимы в музыкальных шутках. Не только гармошка, барабан, колокольчики, рожок, труба, но и автомобильная сирена, и металлические пластинки, и метла с натянутой на нее струной, и даже самая обыкновенная ручная пила — звучат в руках Бим-Бом музыкально и во всяком случае весьма занимательно. Музыкальные номера чередуются с юмористическим диалогом. Здесь изобретательности меньше, а остроумие примерно таково:- Человек предполагает, а финотдел облагает.- Посади Гинденбурга за стол, он и Вильгельма на престол. Сатирические куплеты на политические и общие темы — не выше среднего газетного фельетона в стихах, но выше подобных выступлений других клоунов…"

"Труд", №99 (13488), 28 апреля 1965 года. Уникальные образцы.

"Известно, что в изделия из синтетики сейчас можно одеться с головы до ног. Но это теория, а на практике те же самые "шпильки", например, в мастерских и ателье московского производственного объединения "Труд" демонстрируют лишь как уникальные образцы. Многочисленные же клиентки, пожелавшие заменить на туфлях старые каблуки из синтетики новыми, слышат один неутешительный ответ: "Шпилек нет".Быть может, они есть там, где их изготовляют, — на Армавирской колодочной фабрике? Той самой, которая согласно наряду "Росглавлегснабсбытсырья" обязана в этом году поставить объединению "Труд" 200 тысяч синтетических каблуков и в шесть раз большее количество набоек…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.