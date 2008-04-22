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Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года

4:02
Общество

"Новости дня", 22 апреля (8 апреля) 1901 года. Интернациональный конгресс анти-алкоголиков.

Газетные архивы 22 апреля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 22 апреля

"С большой торжественностью состоялось открытие 8-го интернационального конгресса против алкоголизма. Со всех концов мира сошлись здесь люди, чтобы вместе найти пути против всеобщего врага, затемняющий разум человеческий и мешающий культурному росту. Среди прибывших в Вену к этому конгрессу есть много знаменитых ученых, врачей и представителей правительств…В прекрасной приветственной речи министр просвещения д-р Гартель передал настроение всех присутствовавших."У вас тяжелая задача, господа, — сказал министр. — Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры, чем когда-либо. Прежде только отдельные люди предавались пьянству, теперь же народ одержим этой гибельной страстью, и мы лишены свежей силы, которую дает всегда этот колосс…""

"Новости дня", 22 апреля (8 апреля) 1901 года. Торжество в консерватории.

"С чрезвычайной торжественностью открыли вчера большой зал консерватории. Превосходную панораму представлял этот колоссальный зал, переполненный избранной публикой. Блестящие дамские туалеты и модные шляпы, преимущественно светлых цветов образовали целый цветник среди расшитых золотом мундиров и строгих черных фраков мужчин. От эстрады наверху открывалась чудная картина, нежно освещенная лучами весеннего солнца, пробивавшимися сквозь закрытые жалюзи громадных окон…Вечером в присутствии Его Императорского Высочества состоялось первое в новом зале и последнее в нынешнем сезоне симфоническое собрание".

"Новости дня", 22 апреля (8 апреля), 1903 года. Депутация рабочих.

"От московских фабрично-заводских рабочих явилась поздравить Их Императорские Величества с праздником Св. Пасхи депутация из 12-ти следующих лиц…Все депутаты были в синих блузах. Депутация поднесла Их Величествам хлеб-соль на деревянном резном художественно-исполненном блюде с надписью: "Его Императорскому Величеству — от московских фабрично-заводских рабочих — Христос воскресе"".

"Казакстанская правда", №92 (2570), 22 апреля 1932 года. Буксир — отставшему. И Катаев.

"Сельхозартель "Умтул" (Кастекский район), первой выполнившая в прошлом году план по хлебозаготовкам, идет в шеренге передовых борцов за победу третьей большевистской весны. 14 апреля артель закончила сев ранних зерновых культур."Умтул" взял на буксир колхоз "Актерек"".

"Литературная газета", №49 (4328), 22 апреля 1961 года. Нет ничего дороже.

"В эти дни, когда мы празднуем 91-ю годовщину со дня рождения великого основателя Коммунистической партии и Советского государства В. И. Ленина, весь мир потрясен событием, величие которого еще трудно осознать до конца…Есть глубокая закономерность истории в том, что этот беспримерный шаг к звездам совершил наш советский человек, прямой и законный наследник всех духовных богатств, накопленных человечеством, гражданин самого передового в мире общества. Тот гармоничный человек, о котором мечтали великие утописты, появление которого предвидели Маркс и Энгельс. Человек, входящий в коммунизм!…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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