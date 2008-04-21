В тиши нейтральной Швейцарии несгибаемый русский революционер-марксист ковал оружие… — писала газета Труд 21 апреля 1961 года

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"Новое время", 21 апреля (8апреля) 1906 года. Московская хроника.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 21 апреля

"Сегодня на Театральной площади московский губернатор фл.-ад. В. Ф. Джунковский произвел смотр отряду конных стражников, сформированному для Московской губернии, по два стражника от волости. Большинство стражников наняты на Кавказе из местных племен; они прибыли с Кавказа со своими лошадьми, стоимость которых правительство постепенно им выплатит. Стражников около 150 человек; все они будут отправлены по уездам Московской губернии".

"Раннее утро", 21 апреля (8 апреля), 1908 года. Москва. Грузовые автомобили.

"Городской технический совет рассмотрел вчера вопрос о допущении на улицах движения грузовых автомобилей. Все опасения относительно того, что эти автомобили могут разрушить мостовую и надземные городские сооружения, технический совет рассеял. Единственно чему могут они угрожать, так это канализационным крышкам, находящимся на мостовых. Технически совет нашел нужным указать предельность нагрузки, причем она установлена от 250 до 300 пудов на колесо, и затем установлена ширина шин: на каждые 10 пудов груза требуется 1 дюйм ширины шин".

"Советская Сибирь", 21 апреля 1926 года.

"Бим-Бомов много, но подлинный Бим-Бом, родоначальник этого псевдонима И. Радунский, находился последние годы за границей. В прошлом году Радунский вернулся в СССР и вместе со своим партнером Н. Вильтзаком стал гастролировать по европейской России. Постановлением центрального комитета союза работников искусств право пользования псевдонимом Бим-Бом признано только за Разунским и Вильтзаком. Сейчас знаменитые музыкальные клоуны, направляясь из Москвы на Дальний Восток, гастролируют по Сибири. Их концерты состоялись в Свердловске и Омске. Завтра они приезжают в Новосибирск. Первое их выступление в нашем городе состоится 24 апреля в зале Товарной Биржи. Между прочим, Бим-Бом продемонстрируют новые, привезенные из-за границы музыкальные инструменты. Кроме Бим-Бом в концерте принимают участие певица Людмила Зорина и пианист Ганс Шток".

"Труд", №94 (4042), 21 апреля 1934 года. Образцово проведем переучет пенсионеров.

"Считайте себя инвалидом второй группы… Сроком на два месяца, — так было заявлено работнице Филипповой чапаевской врачебно-экспертной комиссией (ВТЭК).- А вы, товарищ Парасирова, можете считать себя инвалидом… сроком на три месяца! Филиппова и Парасирова пробовали было запротестовать. Они отнюдь не считают себя инвалидами и вовсе не намерены перейти на пенсию. Да и какие они инвалиды! Но для работников чапаевской ВТЭК (да не только чапаевской, но и многих, многих других ВТЭК), законы не писаны. Это в одинаковой мере относится и к законам логики и к советским законам по соцстраху. Щедрой рукой они раздают всем обращающимся к ним застрахованным звание "временных инвалидов" и переводят их на пенсию. В чем "секрет" этой щедрости, этой, с позволения сказать, "политики"? Ларчик здесь открывается просто. Такие фокусы широко применяются именно там, где из рук вон плохо поставлено дело обслуживания застрахованных, где не ведется серьезной борьбы с заболеваемостью, где вследствие этого имеются перерасходы по фондам временной нетрудоспособности. И вот, чтобы эти перерасходы по временной нетрудоспособности скрыть, и "перегоняют" застрахованного рабочего в графу инвалидов".

"Труд", №95 (12267), 21 апреля 1961 года. Гениальные предвидения и современность.

"Среди неувядаемых заслуг В. И. Ленина, великого продолжателя дела Маркса и Энгельса, основателя и вождя Коммунистической партии и Советского государства, особое место занимает раскрытие сущности империализма…Но рано торжествовали рыцари золотого тельца. В тиши нейтральной Швейцарии несгибаемый русский революционер-марксист, возглавлявший немногочисленные, но беззаветно преданные рабочему классу когорты большевиков, ковал оружие, которое призвано было нанести хищному зверю империализма смертельную рану и обречь его на бесславную гибель. Таким оружие была ленинская теория империализма, вскрывшая природу этого страшного врага человечества, беспощадно обнажившая его язвы и слабые места, показавшая рабочему классу, порабощенным народам колониального мира, всем прогрессивным силам человечества верный путь к победе над империализмом…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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