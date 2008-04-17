Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года

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"Новое время", 17 апреля (4 апреля) 1901 года. Ночь святой Пасхи в Петербурге.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 17 апреля

"Петербург торжественно встречал святой праздник Пасхи. Ныне Государь и Государыня находились в своей столице. В Зимнем дворце последовал торжественный выход к пасхальной заутрене…При пении "Христос вокресе" и Царского многолетия с верков Петербургской крепости загремел положенный салют орудий. В исходе третьего часа богослужение окончилось и тем же церемониальным порядком проследовало Высочайшее шествие во внутренние покои. В Малахитовой гостиной был накрыт Высочайший пасхальный стол. На Царское разговенье приглашены были особы Императорской Фамилии и ближайшие лица свиты…"

"Московские ведомости", 17 апреля (4 апреля) 1902 года. Дорогой поцелуй.

"Суд в Кальяри (главном городе Сардинии) приговорил недавно на шесть месяцев заключения одного студента, принадлежащего к очень знатному семейству и виновного в том, что он поцеловал молодую девушку, тоже из хорошей семьи, в то время, когда она выходила из церкви…"

"Московский листок", 17 апреля (4 апреля) 1903 года. Наши нищие.

"2 апреля на Каланчевской улице к прохожим приставал какой-то нищий, который не только назойливо выпрашивал милостыню, но и оскорблял прохожих за то, что они ему давали, по его мнению, мало. При задержании нищий учинил буйство. Буяна, оказавшегося дворянином К., уже неоднократно привлекавшегося за нищенство к судебной ответственности, отправили в участок…"

"Социалистическое земледелие", №46 (3837), 17 апреля 1943 года. От Советского Информбюро.

"Немецко-фашистские мерзавцы убили в селе Ивня Курской области 138 мирных советских граждан. Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы. Немцы повесили советских работников Башмакова и Наумова. Зверски замучен фашистами герой гражданской войны орденоносец Кирилл Ельцов. Бандиты прострелили ему руки и ноги, разбили голову, а потом расстреляли. Избитого и истерзанного председателя колхоза "Красный кооператор" Филиппа Ховякова гитлеровцы трижды вешали и, продержав по нескольку секунд, снимали с виселицы. Сыну колхозника Беликова убийцы вывернули руки и разбили голову. Перед отступлением немцы загнали 600 жителей в сарай и продержали ихтри дня взаперти без пищи и воды. Гитлеровцы намеревались угнать всех этих советских людей на каторгу в Германию, но не успели. Подошедшие части Красной Армии спасли колхозников и колхозниц от фашитского рабства".

"Аргументы и факты", №16 (1121), 17 апреля 2002 года. Судьба М. Касьянова зависит от цифры роста экономических показателей.

"…Естественно, желающие порадоваться трудностям российского руководства найдутся. Во всяком случае говорят, что ряд так называемых олигархов уже обсуждал между собой тему "Россия после Путина". Недовольство высказывалось и по экономическому застою, и по бессмысленному якобы вступлению в ВТО, и вообще по прозападной позиции Владимира Владимировича… Сказалось, как видно, его невнимание к самому широкому кругу крупных российских бизнесменов, среди которых президент в последнее время выделяет О. Дерипаску и П. Авена.

Между тем состояние экономики действительно вызывает опасение. По нашим сведениям, М. Касьянов и Г. Греф считают непростым требование президента обеспечить рост экономики в 8% в год. Они предполагают реальным 4-5%. Разумеется, премьер может взять под козырек и запланировать то, что указано В. Путиным. А если не захочет? Тогда и начнет развиваться интрига по смене руководства кабинета министров. Очередным кандидатом на должность называют известного алюминиевого магната…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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