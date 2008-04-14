В Берлине полиции удалось накрыть своеобразный притон разврата… — писала газета Новости дня 15 апреля 1904 года

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"Новости дня", 15 апреля (2 апреля) 1904 года. Школа шансонетки.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 15 апреля

"В Берлине полиции удалось накрыть своеобразный притон разврата, фигурировавший под фирмой школы оперетки и шансонетки. Содержала притон бывшая певица Фанни Л. Под видом обучения, к ней собирались девицы и дамы из приличного общества, и устраивали оргии со случайными кавалерами".

"Петербургская газета", 15 апреля (2 апреля) 1908 года. Театральное эхо.

"Великосветскими любителями готовится к постановке новое драматическое произведение одного из представителей петербургского beau monde'a под названием "Ее замужество".Содержание этого очень интересного этюда заключается в описании двух месяцев, проведенных барышней из высшего общества замужем, и того, как ее внезапно покинул муж, увлекшись шансонетной дивой. Пьеса строго выдержана, очень интересна и в то же время весьма поучительна. Поставлена она вероятно будет на Фоминой неделе…"

"Голос Москвы", 15 апреля (2 апреля) 1908 года. Хлеб с мышами.

"Булочная Н. К. Аксенова на Покровке, в д. Макаровой и Землянской, поставляет черный хлеб рабочим фабрики Карякина, на Нижнее-Хапиловскойул. Вчера, когда из привезенной партии хлеба в 75 пудов взяли для раздачи три хлеба, в каждом из них оказалось по запеченному мышонку…"

"Комсомольская правда", №90 (11030), 15 апреля 1961 года. Встречу героя видела вся Европа.

"Как рассказал вчера нашему корреспонденту заместитель главного инженера Московского телецентра В. Бисикалов, репортаж о встрече Ю. Гагарина в Москве ретранслировался через Ленинград и Таллин в Хельсинки. Через столицу Финляндии проходит так называемая линия "Евровижэн", связывающая телецентры многих стран Европы. Передачу из Москвы принимали Прага, Берлин, Стокгольм, Копенгаген, Брюссель и другие столицы Европы. Впервые такая передача была проведена в Англии. Хорошее качество изображения позволило миллионам европейцев своими глазами увидеть волнующие эпизоды замечательной встречи первого космонавта в Москве…"

"Литературная газета", №46 (4942), 15 апреля 1965 года. Обращение к женщинам США.

"Комитет советских женщин обращается к вам — женщинам, женам, матерям Соединенных Штатов Америки! В эти дни советские женщины, как и весь советский народ, с огромной тревоой следят за опасным развитием событий в Индокитае. Трагедия вьетнамского народа острой болью отзывается в наших сердцах… В этой безрассудной авантюре гибнет все больше и американских солдат. Ваши соотечественники, ваши мужья, отцы ваших детей, ваши сыновья посланы за тысячи миль от своей страны, чтобы подавлять свободу американского народа. Какая американская женщина может остаться равнодушной к страданиям и гибели вьетнамских женщин и детей, к бессмысленной, ничем не оправданной гибели американцев в Индокитае?… Мы призываем вас, женщины США, настойчиво добиваться от своего правительства — прекращения варварских налетов авиации США и использования химического оружия во Вьетнаме; прекращения войны во Вьетнаме, вывода американских солдат из этой страны и вывоза оружия и техники США…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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