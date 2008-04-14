Для открытой сцены и веранды на это лето приглашены все выдающиеся заграничные артисты… — писала газета Голос Москвы 14 апреля 1908 года

"Русь", 14 апреля (1 апреля) 1908 года. Хроника.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 14 апреля

"Градоначальником сделано распоряжение, чтобы во время вербного торга на М. Конюшенной ул. и Конногвардейском бульваре, полиция отнюдь не допускала задевание публики со стороны торговцев и разносчиков перьями, вербами, а также, чтобы на торгу не было обычного на этом торге свиста. Кроме того полиции вменено в обязанность, чтобы в устраиваемых на этом торге лотереях не производилась продажа неприличных по содержанию карточек и вещей".

"Биржевые ведомости", 14 апреля (1 апреля) 1908 года. Этика в школах.

"С.-Петербургским родительским кружком разработан детальный план реформы постановки учебно-воспитательного дела в средних учебных заведениях. В основу реформированного плана школьной программы положено, подобно тому, как это уже давно практикуется на Западе, преподавание курса "гражданской этики". На принципах этики проектируется поставить преподавание истории, литературы и обществоведения…"

"Голос Москвы", 14 апреля (1 апреля) 1908 года. Театр и музыка.

"Директор театра и сада "Эрмитаж" Я. В. Щукин уже подготовляется к открытию летнего сезона. В саду все приводится в порядок и ко второму дню Пасхи все будет готово. Для открытой сцены и веранды на это лето приглашены все выдающиеся заграничные артисты. Со второй половины апреля в закрытом театре по окончании фарсов будут разыгрывать пантомимы 20 дрессированных собак. Этот номер всюду за границей пользуется большим успехом…"

"Социалистическое земледелие", №87 (5270), 14 апреля 1949 года. Первые волости сплошной коллективизации в Эстонии.

"Таллин, 13. (ТАСС). Только с установлением советской власти крестьяне волости Валг-Ярве стали полноправными хозяевами земли, принадлежавшей раньше баронам. Бывшие батраки и бедняки получили землю, скот, постройки. По крестьянским полям прошли первые советские машины — тракторы, сеялки, жнейки. Осенью прошлого года в волости был создан колхоз "Пунане липп". В этом году перед началом полевых работ члены колхоза "Пунане липп" побывали во всех деревнях волости, рассказали о первых успехах, о своих планах. Их соседи решили не отставать от колхозников. За короткий срок в волости было создано 18 новых сельхозартелей. Волость Валг-Ярве стала первой волостью сплошной коллективизации в Эстонской ССР. В вечное пользование колхозы получили свыше четырех тысяч гектаров земли. Нынешней весной в сельхозартелях вспашут 300 гектаров целинных земель. Крестьяне волости всегда испытывали нужду в кормах — нехватало естественных сенокосов. Двести, гектаров земли теперь отводятся под культурные сенокосы. Недавно на поля прибыли первые тракторы Пылваской и Выруской МТС. Сейчас в республике насчитывается уже 10 волостей сплошной коллективизации".

"Комсомольская правда", №89 (11029), 14 апреля 1961 года. В гостях у космонавта. Специальные корреспонденты "Комсомольской правды" сообщают из района приземления первого космонавта . П. Барашев, В. Песков. 13 апреля 1961г., 21 ч. (По телефону).

"Только что мы встретились с первым космонавтом Юрием Гагариным. Мы очень волновались, подходя к дому. И вот он сам выходит навстречу. Небольшого роста, крепкий, загорелый. С улыбкой протягивает сразу две руки:- "Комсомольская правда"? Очень рад…Между нами состоялся короткий разговор. Корреспонденты: — Как вы себя чувствуете? Юрий Гагарин: — Как видите… Жалко, нет спортивной площадки поблизости. Бильярдом пробавляюсь. Сегодня проиграл две партии Герою Советского Союза Николаю Петровичу Каманину… Отличный игрок! Корреспонденты: — Кто был первый человек, которого вы увидели, вернувшись на Землю? Юрий Гагарин: — Хорошо помню. Это была женщина, колхозница лет 35-ти в платочке. Она стояла на поле с девочкой. Девочка подойти сначала не решалась. Чуть-чуть была смущена и женщина. Тогда я сказал: "Я русский, советский!" Женщина подошла, протянула руку… Это была очень счастливая минута для меня. Женщину зовут Анной. Отчество забыл, к сожалению. Если она прочтет газету, пусть сообщит и фамилию и отчество. Буду очень рад узнать… Такой момент был, сами понимаете…Вечер. Синеет лес за окном. Серебрится разлив реки. Юрий Гагарин: — Земля… Наша земля. Красота какая!……Время расставаться. Прощаемся до завтра…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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