Вчерашнее вербное катание можно смело назвать небывалым… — писала газета Новости дня 13 апреля 1903 года

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"Московский листок", 13 апреля (31 марта) 1901 года. Московская жизнь.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 13 апреля

"29 марта санитары произвели осмотр булочной и хлебопекаренного заведения купца И. С. Чуева, в доме Уткина на Малой Сухаревской площади, где ответственным лицом состоит приказчик, мещанин Чикин. Как булочная, так и хлебопекарня оказались содержимы им в крайне грязном виде. В хлебопекарне царит полумрак и работы производятся с огнем. "Зачем же вы зря керосин жжете? "- спросил один из санитаров. "Темно очень. Без огня работать нельзя," — последовал ответ."Да вы бы окна-то помыли!""Не догадались… Они у нас спокон веку не мылись", — ответил один из рабочих…"

"Новое время", 13 апреля (31 марта) 1902 года. По России.

"В комиссию по празднованию 200-летнего юбилея Петербурга поступило от некоторых обывателей весьма курьезное заявление. Эти обыватели недовольны, что наша столица названа великим преобразователем "С.-Петербург", носит не русское окончание. Не нравится им слово "бург", отзывающее чем-то иноземным. Заявители предлагают городскому управлению ходатайствовать о переименовании столицы из С.-Петербурга в "Петроград"".

"Новости дня", 13 апреля (31 марта) 1903 года. Хроника.

"Вчерашнее вербное катание можно смело назвать небывалым. Чудный весенний, почти жаркий день способствовал такому наплыву катающихся, что к 4-м часам собралось несколько сот экипажей и линию катания пришлось растянуть вплоть до Тверской заставы…Пешей публики было невообразимое количество… Торговцы вербой расторговались совсем…"

"Московский листок", 13 апреля (31 марта) 1906 года. Ураган.

"Вчера в 8 часов утра над Москвой пронесся ураган, который с особой силой разразился в Лефортово. Фруктовые деревья в садах поломаны. С двух платформ товарной станции Московско-Казанской жел. дороги сорваны железные крыши на протяжении 10 саженей и отнесены на значительное расстояние…Сильными порывами ветра повален деревянный забор по Крымскому шоссе вдоль Крымских бань…"

"Ленинградский университет", №14 (284), 13 апреля 1937 года. Привыкли к плохой работе . И. Н.

"Руководители комсомольской организации факультета привыкли к плохой работе политсети. Факты? Вот они: прогулы в отдельных кружках достигают 50%, имеются случаи срывов занятий: после каникул два кружка провели по два занятия, а 3 — лишь по одному, вместо 5 — 6. Качество работы кружков также плохое. Многие пропагандисты не активизируют методы занятий, ограничиваясь дублированием известного материала. Пропагандисты Ярвесало и Кострицын, при изучении Конституции, ограничились только читкой статей Конституции. Комитет комсомола не интересуется работой пропагандистов, не собирает их для обмена опытом, не помогает им. За все время на комсомольском собрании слушали только одного пропагандиста Рязанова. Члены комитета, за исключением Акопян, в кружках не бывают. Внесоюзная молодежь, занимающаяся в профполитсети, находится у комитета на положении "пасынка". Комитет выделил туда 6 человек пропагандистов и думает, что на этом его миссия кончена. А следовало бы подробнее заинтересоваться работой этих кружков, ибо из 250 человек формально охваченных сетью, ходят лишь 175 человек".

"Комсомольская правда", №88 (11028), 13 апреля 1961 года. Трудно найти слова… Алексей Маресьев, Герой Советского Союза.

"С именем родной Коммунистической партии связывают советские люди все свои достижения. И вот снова огромная радость. По воле партии, Советского правительства в космическое пространство отправился корабль-спутник "Восток", на борту которого советский летчик майор Ю. А. Гагарин. Большой и сложный путь лежит к этому событию, взволновавшему человечество. Но историческая победа одержана. Ее одержали наши ученые, инженеры, рабочие, люди, воспитанные в рядах Ленинского комсомола, Коммунистической партии. Майор Ю. А. Гагарин является представителем отечественной авиации. Таких Гагариных у нас много. Все они готовы в любую минуту выполнить задание народа. Я от души поздравляю Юрия Алексеевича с приземлением. Ждем его в столице нашей Родины. Какой счастливый день сегодня. Хочется от души воскликнуть: Слава партии! Слава советскому народу — борцу за мир, дружбу, прогресс в науке!".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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