Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Полет советского человека в космос совершен во имя мира, прогресса, счастья людей… — писала газета Известия 12 апреля 1961 года

"Русский листок", 12 апреля (30 марта) 1903 года. Раздача пособия бедным

Фото: Pravda.Ru
"Вчера в помещении мещанской управы была произведена предпраздничная раздача денежных пособий бедным мещанам из процентов с капиталов, завещанных и пожертвованных мещанскому обществу разными лицами специально для этой цели. Перед раздачей пособий была совершена панихида по скончавшимся благотворителям…"

"Петербургская газета", 12 апреля (30 марта) 1908 года. Прекращение допуска дам в клуб.

"Со вчерашнего дня, по предложению полиции, во все оставшиеся незакрытыми клубы новейшей формации совершенно прекращен допуск дам. Их не пускают даже в буфетные комнаты. Игра в лото всюду прекращена. Лотошницы очень опечалены этим распоряжением, так как проникнуть в клуб они могут теперь только в дни танцевальных вечеров".

"Брачная газета", 12 апреля (30 марта) 1908 года. Самый роскошный гардероб в мире.

"Самым роскошным гардеробом в мире обладает в настоящее время мать Итальянского короля Маргарита. Она ни одного платья не одевает более пяти раз, как бы роскошно и драгоценно не было оно. Ненужные ей более платья она отдает своим фрейлинам, которые получают за них огромные деньги, продавая их англичанкам и американкам. Парижская актриса г-жа Теофиль Готье очень гордилась своим креслом, обитым роскошно вышитым атласом, снятым с придворного платья королевы Маргариты. Но, раздавая свои платья, королева всегда оставляет себе свои несравненные кружева. Между прочим, ей принадлежит кружевной платок, над которым несколько лет работали три художника-специалиста. Этот платок оценивается в 150 000 лир и он так легок, что вес его совсем не ощущается рукой…"

"Брачная газета", 12 апреля (30 марта) 1908 года. Объявления.

"Подобно Диогену, искавшему человека, искал я женщину и не нашел. До сих пор на своем пути я встречал одних лишь марионеток и ни одной женщины… Но я не хочу терять надежды, и не хочу подобно Диогену забираться в бочку отчаяния — я верю еще, что найду то, что ищу. Женщины откликнитесь на зов молодого Диогена! Цель серьезна, взаимн. — брак. Адрес: Арбатск. почт. отд. до востр. предъяв почтов. расписки №450".

"Известия", №88 (13634), 12 апреля 1961 года. Наша Родина открыла новую эру в истории человечества. Полет советского человека в космос совершен во имя мира, прогресса, счастья людей. Сообщение ТАСС.

9 ч. 52 м. По полученным данным с борта космического корабля "Восток", в 9 часов 52 минуты по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: "Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо".10 ч. 15 м. В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля "Восток": "Полет, протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо".10 ч. 25 м. В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара в соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Советского Союза.

"Известия", №88 (13634), 12 апреля 1961 года. Об успешном возвращении человека из первого космического полета.

После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский корабль "Восток" совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: "Прошу доложить партии и правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею".Осуществление полета человека в космическое пространство открывает грандиозные перспективы покорения космоса человечеством".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
