Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года

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"Раннее утро", 11 апреля (29 марта) 1908 года. Кража с помощью малинового варенья.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 11 апреля

"Вчера, ночью, во второй этаж кожевенно-лакировочного завода К. Е.Кукушкина, на Марьинской ул., с помощью подставной лестницы и выдавив стекло в раме, намазав его предварительно малиновым вареньем, забрались воры и, похитив на 1900 р. кожевенного товара, скрылись. Подозреваются рабочие…"

"Русское слово", 11 апреля (29 марта) 1908 года. Порнографическая фотография.

"Воронеж, 28, III. При станции, в одной из контор, чинами полиции раскрыта тайная фотография, занимавшаяся в обширных размерах изготовлением порнографических карточек и снабжавшая мим другие города. Конфисковано свыше 100 изображений. Владельцы фотографии привлечены к ответственности".

"Приокский рабочий", №83 (261), 11 апреля 1930 года. Рабочей силой не обеспечены .

"До сих пор на погрузочно-разгрузочном дворе товарной станции наблюдается острый недостаток в рабочей силе. Текучесть рабочей силы стала обычным явлением на погрузо-разгрузочном дворе. Имеющиеся рабочие об'единены в артели, которые насчитывают 54 человека. Кроме того на "вредной выгрузке" работает 18 нештатных рабочих. Твердой ставки нет, работа сдельная и поденная. С Муромской биржи присылали чернорабочих, которые брали расчет через 2-3 дня. Теперь с открытием навигации на Оке и Волге завоз грузов на станцию Муром усилился, но администрация товарного двора вместо того, чтобы спешно подыскать рабочих, опускает руки и говорит — взять рабочих неоткуда, — не знаем. Необходимо теперь же послать запросы на биржи соседних округов, если на Муромской бирже нет подходящего кадра рабочих. Погрузо-разгрузочный двор станции Муром М. К. должен быть обеспечен рабочей силой…"

"Комсомольская правда", 11 апреля 1982 года. Рагу из синей птицы. Н. Кривомазов.

" Кажется в последние годы наша эстрада сделала заметный шаг вперед. Современная электронная техника, помноженная на способности молодых исполнителей, дает порой поразительные эффекты. Так и случилось на конкурсе в Тбилиси, когда долго "пробивавшаяся в люди" рок-группа "Машина времени" заняла первое место и решительно шагнула в профессионалы…

Повторимся: ансамбли могут следовать и неотечественному мелосу — это их творческое право, но следовать достаточно близкому среднеевропейскому шаблону, видимо не следует. Как есть среднеевропейское время, так есть и среднеевропейский шаблон. Нам же хотелось — и мы не считаем это желание личной прихотью, — чтобы советские ансамбли работали с поправкой на наше, советское, время… Но давайте не забывать, что музыка в МВ — это все-таки лишь дополнение к текстам, а не наоборот. Мы говорим об ансамбле, в котором вполне обеспеченные артисты скидывают с себя перед концертом дубленки и фирменные джинсы, натягивают затрапезные обноски (кеды, трико, пляжные кепочки, веревочки вместо галстуков) и начинают брюзжать и ныть по поводу ими же придуманной жизни: Обещаньям я не верилИ не буду верить впредьОбещаньям веритьСмысла больше нет

Откуда такое неверие? Очевидно лирический герой "МВ” слишком много лавировал и изменял самому себе: Мы себе давали словоНе сходить с пути прямого, Но! Так уж суждено…

…Сегодня мы говорим не только о гастролях в Красноярске, не только о законах поэтического жанра, которыми пренебрегает "МВ”. Мы говорим о позиции ансамбля, каждый вечер делающего тысячам зрителей опасные инъекции весьма сомнительных идей: Носите маски, Носите маски! Лишь только под маскойТы можешь остаться собой. И если у друга случится беда, Маску участьяТы можешь надеть иногда.

…Во все времена находились эстетствующие виршеписцы, живущие вне времени. Однако от безвкусной литературщины до цинизма один шаг.

Даже западные ансамбли развлекательного толка не могут пройти мимо таких острых тем, да что там острых — главенствующих для любого нормального человека: это борьба за мир, это вопрос — что ты сделал для того, чтобы верх взял разум. Здесь же перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание…

Виктор АСТАФЬЕВ, писатель; Максимиллиан ВЫСОЦКИЙ, главный режиссер Красноярского государственного театра оперы и балета; Евгений ОЛЕЙНИКОВ, солист дипломант конкурса им. Глинки; Леонид САМОЙЛОВ, директор Красноярской филармонии; Николай СИЛЬВЕСТРОВ, дирижер; Роман СОЛНЦЕВ, поэт, драматург".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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