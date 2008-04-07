Начальник сыскной полиции сделал внезапный обход клубов, при чем остроумно заглянул в эти учреждения с заднего крыльца… — писала газета Русское слово 7 апреля 1908 года

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"Московский листок", 7 апреля (25 марта) 1902 года. Экстренная почта.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 7 апреля

"В с. Черкизове к проживающей в соб. доме кр. Мещовского у., Пелагее Ляличевой, у которой находился в гостях кр. Иван Симаков, пришла жена последнего и, вызвав Ляличеву на двор, в припадке ревности, облила ее какой-то едкой жидкостью, причинив обжоги лица и глаз".

"Московский листок", 7 апреля (25 марта) 1903 года. Розыск беглянки.

"4 февраля 1903 г. у проживающей в Ипатьевском переулке в доме Титова, Екатерины Елистратовой пропала дочь ее Маргарита Герцфельд, 16 лет. Утром она по обыкновению отправилась в гимназию и больше домой не возвращалась. Встревоженная мать заявила о случившемся в полицию…В настоящее время розыски полиции увенчались успехом. Оказалось, что Маргарита Гернцфельд выехала на Кавказ и укрывается в г. Тифлисе, на Саперной улице в доме. Петрусова, в квартире некоего В. По распоряжению начальника московской сыскной полиции, беглянка задержана. Убитая горем мать выезжает в Тифлис".

"Русское слово", 7 апреля (25 марта) 1908 года. Московские вести.

"Начальник сыскной полиции А. Ф. Кошко вместе с чинами сыскной и наружной полиции третьего дня сделал внезапный обход клубов, при чем остроумно заглянул в эти учреждения с заднего крыльца. Несмотря на запрещение азартных игр, всюду обнаружены были игроки, развлекавшиеся под сурдинку "железкой". Были составлены протоколы, вчера представленные градоначальнику…"

"Русское слово", 7 апреля (25 марта) 1908 года. Театр и музыка.

"В цирке Труцци к праздникам постепенно обновляется программа. Выписана целая серия новых номеров, и некоторые из них уже включены в программу. Заслуживают быть отмеченными гг. Виторио и Жоржетто, из которых один впрягается в экипаж с четырьмя пассажирами и возит его, ходя на руках, а затем великолепно дерется со своим противником боксом — ногами, танцует кек-уок на руках и т. д. Хороши воздушные гимнасты трио Губерт ".

"Набат молодежи", №78, 7 апреля 1930 года. Твердолобые верят церковникам. Консервативная печать распоясалась. Новые выступления против Советского союза.

"Лондон, 4. Архиепископ Кентер берийский выступил в палате лордов с новой речью о так называемых "религиозных преследованиях" в СССР. Архиепископ заявил, что он с помощью "четырех авторитетных лиц" изучил весь доступный материал и пришел к заключению, что "искоренение религии является постоянной целью" правительства СССР. Архиепископ требовал, чтобы английское правительство сделало советскому правительству представление…"

"Аргументы и факты", №14, 7 апреля 1999 года. Бизнес на безработных. Инесса Филатова.

"Пособия по безработице задерживают в среднем по полгода. Чтобы хоть как-то рассчитаться с людьми, на местах выдают пособия продуктами и товарами. Между тем в 1998 году через Федеральный фонд занятости населения прошло почти 8,3 млрд. рублей. Куда же они делись?… Средствами Фонда занятости распоряжается Министерство труда и социального развития РФ. Как само считает нужным. Отчеты о круговороте денег в фонде не предоставляются ни в Минфин, ни в налоговую инспекцию. На свое содержание Минтруд уже взял у безработных 5,4 млн. рублей. Эти деньги, по данным Счетной палаты, пошли на покупку автомобилей, оплату автостоянки, охрану, содержание водителей, механиков. На техобслуживание за 9 месяцев отдали 353,9 тыс. руб. По сотовым телефонам только за один месяц (сентябрь 1998 г.) заместители министра наговорили на 753,5 долл. А могли бы вместо всего этого выплатить пособия 20,7 тыс. чел. В прошлом году в министерстве было решено разработать план борьбы с долгами предприятий и "концепцию создания системы социально-деловых центров и бизнес-инкубаторов". Хорошая идея. Для этого первый заместитель министра Ю. Люблин постановил создать… Национальный фонд "Занятость и предпринимательство". Его учредителями стали 17 территориальных служб занятости. И в качестве первого взноса внесли 900 тыс. рублей (пособия почти 3,5 тыс. человек). Еще 129,2 тыс. рублей было добавлено из федеральной части Фонда занятости на саму разработку планов и концепций. Получат их неизвестно какие люди, которые будут теперь работать в новом фонде. Хотя в министерстве есть свои специалисты, которые, в общем-то, за это и получают зарплату…Общая сумма выявленного ревизией ущерба составила 311,2 млн. рублей (пособия 1 млн. 244 тыс. 800 чел.). Кроме ущерба Счетная палата обнаружила еще незаконные расходы на 165,7 млн. рублей (пособия 663 тыс. чел.). А кроме незаконных расходов — нецелевое расходование на 389,6 млн. рублей (пособия 1 млн. 558 тыс. 400 чел.). Так что всего в результате "финансово-хозяйственной деятельности" безработные не получили 866,5 млн. рублей. Это почти четверть всей задолженности фонда по выплате пособий…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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