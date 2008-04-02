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Желаю серьезно жениться, лета и красота безразличны; лишь бы душа не крива, а в остальном споемся... — писала газета Новое время 2 апреля 1906 года

5:17
Общество

"Новое время", 2 апреля 1906 года

Газетные архивы 2 апреля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 2 апреля

"Порт-Артурский прапорщик. На днях эвакуирован из Японии. Полный Георгиевский кавалер, ранен. Немного обеспечен. Желаю серьезно жениться на богатой вдове или подходящей барышне, лета и красота безразличны; лишь бы душа не крива, а в остальном споемся. Предъяв. 3 руб. кредитн. билета №579309. С. Б. 1-е почт отд. Саперный. пер."

"Русское слово", 2 апреля (20 марта) 1908 года. Убийства, нападения, грабежи.

"Коротояк, 19, III. В селе Оболенском пять вооруженных ночью ворвались в дом зажиточного крестьянина Константинова. Оглушив хозяина, в страх забравшегося под кровать, грабители бросились искать деньги, но по неосторожности разбили фонарь. Очутившись в темноте, один из грабителей тяжело ранил другого. Собравшаяся на крик толпа крестьян убила одного из грабителей, остальные скрылись".

"Раннее утро", 2 апреля (20 марта) 1908 года. Осмотр пожарного автомобиля.

"Вчера градоначальник осматривал новый пожарный автомобиль Мясницкой части. Это громадных размеров машина: она поднимает до 10 пожарных вместе с орудиями, механической лестницей, рукавами, баграми и т. Несмотря на свою кажущуюся громоздкость, автомобиль с легкостью проделывал трудные эволюции".

"Казахстанская правда", №76, 2 апреля 1936 года.

"…В этом письме семнадцатилетняя колхозница Обозная жаловалась на заместителя директора по политической части Безопасненской МТС тов. Грачева, который отказал ей в посылке на учебу на курсы трактористов только потому, что Обозная — дочь высланного кулака.

Проверка этих фактов, произведенная сельскохозяйственным отделом ЦК партии, подтвердила их правильность. После высылки отца Обозная поступила на работу в близлежащие совхозы, где работала чернорабочей, затем штурвальным на комбайне, перевыполняя нормы выработки. За ударную работу Обозная неоднократно премировалась. В колхоз она вступила, в 1934 году и работает в колхозе примерно. Но стоило ей заявить о своем желании учиться, стать трактористской, как пошла на-смарку вся ее работа. В Безопасненской МТС Обозной напомнили о ее кулацком происхождении, и, не взирая ни на что, отказали в посылке на учебу.

Центральный Комитет партии осудил незаконный отказ заместителя директора по политической части Безопасненской МТС тов. Грачева в приеме примерной колхозницы Обозной на курсы трактористов из-за ее социального происхождения, как нарушающий указания партии и правительства, ЦК обязал Безопасненскую МТС принять тов. Обозную на курсы трактористов.

Из этого факта нужно сделать необходимые выводы. Прежде всего то, что тов. Грачев, хотя и является политическим работником Безопасненской МТС, но не знает линии партии в вопросе о детях кулаков, не знает высказываний по этому поводу товарища Сталина, не знает решений партии и правительства. На совещании передовых комбайнеров и комбайнерок комбайнер Тильба, по своему происхождению сын кулака, говорил о том, что местная власть не хотела послать его в Москву на совещание, потому что он сын кулака. Они не посчитались с тем, что он работает в совхозе отлично и готов честно боpoться за дело рабочих и крестьян. Тогда товарищ Сталин заметил: — Сын за отца не отвечает…"

"Труд", №78 (10107), 2 апреля 1954 года. Забота о человеке — закон нашего общества.

"Вчера был первый день торговли по новым государственным розничным ценам. Нынешнее снижение цен — седьмое по счету за послевоенные годы. О том, насколько повысилась за счет этого реальная заработная плата рабочих и служащих и доходы крестьянства, убедительно свидетельствует такой факт: только после шестикратного снижения цен общий уровень цен понизился у нас более чем в два раза. Значит, и покупательная сила советского рубля более чем удвоилась. Теперь же в результате седьмого снижения розничных цен только по линии государственной и кооперативной торговли прямая выгода населения составит не менее 20 миллиардов рублей в год. Стало быть, вновь возрастет покупательная сила советского рубля…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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