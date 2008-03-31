В мероприятиях большое место отводится моральному поощрению передовиков соревнования... — писала газета Советская Россия 1 апреля 1969 года

"Русское слово", 1 апреля (19 марта) 1908 года. Театр и музыка.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 1 апреля

"Дирекция Художественного театра просит нас напечатать следующее сообщение: "Постановка сказки Метерлинка "Синяя птица" встретила такие технические затруднения, которых не удалось еще преодолеть, несмотря на с лишком трехмесячный труд театра. Поэтому представление откладывается на будущий сезон и гг. абонентам предлагается получить деньги обратно. Директор Художественного театра Вл. Немирович-Данченко".

"Советская Россия", №77 (3893), 1 апреля 1969 года. Ударный труд лесорубов. К. Королев. (Наш корр.).

"Томск. Нелегко начался год для лесорубов Сибири — лютый мороз и снежные заносы спутали их планы. Но малая комплексная бригада Васюганского леспромхоза, которой руководит Н. Емельянов, не снизила темпа работ. Умело используя технику, применяя передовые методы труда, этот коллектив постоянно перевыполняет норму. А недавно бригада выступила с инициативой — заготавливать ежесуточно 110 — 120 кубометров древесины — в два раза больше задания. Этот замечательный почин подхватили многие лесозаготовители Томской области".

"Советская Россия", №77 (3893), 1 апреля 1969 года. В партийных организациях. Сообщают корреспонденты "Советской России". План идеологического обеспечения. Е. Сорокин .

"Коммунисты Кубани разработали конкретные меры по дальнейшему подъему сельского хозяйства. В нынешнем году, несмотря на трудные погодные условий намечено увеличить производство зерна, мяса, молока, фруктов, овощей и другой продукции.

Бюро Краснодарского краевого комитета партии утвердило план идеологического обеспечения поставленных задач. В мероприятиях большое место отводится моральному поощрению передовиков соревнования. Им будут вручать почетные грамоты, похвальные листы, присваивать звания лучших по профессиям. Особое внимание обращается на гласность соревнования. Печать и радио должны раскрывать опыт передовиков, добиваться его внедрения в производство. Намечено издать специальные брошюры, плакаты, буклеты. На село — в бригады, звенья и на фермы — выедут пятьсот пропагандистских групп. В их составе — партийные, советские и хозяйственные работники, известные ученые, передовики производства. Разнообразна программа культурного обслуживания. План идеологического обеспечения претворяется в жизнь".

"Труд", №74 (20421), 1 апреля 1988. Заботы председателя профкома. В. Смирнов.

"Множество забот ежедневно одолевает профсоюзного руководителя совхоза. День-деньской Надежда Григорьевна, что называется, в делах. Вот она в хозрасчетном звене В. Семиволоса. Механизаторы, проявляя хозяйскую рачительность, обоснованно требуют резкого сокращения и одновременно обновления техники — посевной и уборочной. Заботы животноводов тоже близки председателю профкома. За последнее время заметно улучшены социально-бытовые условия труда на фермах. Много сил пришлось потратить на то, чтобы бесперебойно действовали лечебный профилакторий и парикмахерская, душевые и комната отдыха, магазин "Коробейник".

Неустанного внимания профсоюзного руководителя требует и жилье, возводимое в совхозе собственными силами. У новоселов, обживающих благоустроенную квартиру, — на снимке это молодые супруги Галина и Геннадий Задовы — Надежда Григорьевна спрашивает, как устроились, какая нужна помощь, желает счастья. А затем направляется в Дом быта… В ежедневных заботах старается не забывать Н. Алифанова о подрастающем поколении. На благоустроенные фермы охотно приходят помогать родителям дети. Старшеклассники увлеченно постигают азы механизаторской профессии на новых тракторах, слесарят в ухоженных, прекрасно оборудованных мастерских. И не случайно многие из них уже с юных лет решают связать свою судьбу с родным селом. Сегодня более тридцати человек являются стипендиатами совхоза в сельскохозяйственных вузах и техникумах. Уверенно смотрят труженики совхоза в завтрашний день. Совхоз "Надеждинский" вполне оправдывает их надежды".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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