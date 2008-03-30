Наглость московских хулиганов, по-видимому, не имеет грани... — писала газета Русский листок 30 марта 1903 года

4:25 Your browser does not support the audio element. Общество

"Русский листок", 30 марта (17 марта) 1903 года. По Москве.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 30 марта

"Наглость московских хулиганов, по-видимому, не имеет грани. На днях, например, они учинили следующую возмутительную проделку. Следуя по пятам за молоденькой гимназисткой, проходившей по Тверской, они воспользовались моментом и отхватили ей ножницами пол косы… Если подобные истории возможны на Тверской среди бела дня, то чего же можно ожидать на других, менее людных улицах…"

"Новости и биржевая газета", 30 марта (17 марта) 1903 года. Из Москвы (По телефону) "Недавно в Москве скончался известный богач-благотворитель — Неокладнов, завещавший, как мы сообщали тогда, значительную часть своего состояния на дела благотворительности. Теперь же стало известно содержание завещания: 150 000 руб. завещано на сооружение хирургического корпуса при городской Яузской больнице, 100 000 руб., а устройство амбулатории при той же больнице и 100 000 руб. на учреждение приюта для выздоравливающих".

"Новое время", 30 марта (17 марта) 1908 года.

"Одесса. Генерал-губернатор Толмачев получил за последнее время несколько угрожающих писем анархистов-коммунистов. Ему предлагают отменить все изданные распоряжения и за неисполнение грозят смертью. Толмачев, через содействие печати, предлагает прекратить переписку, говоря, что на угрозы он не обращает внимания и будет свято, ненарушимо исполнять долг".

"Культура", №11, 26 марта — апреля 1998 года. Решения Президента не комментируются, а выполняются. Александра Волкова.

"В связи с отставкой кабинета на брифинге начальника Департамента культуры и информации Игоря Шабдурасулова собралось несметное число журналистов. Всех интересовало одно: причина отставки правительства и что будет дальше. Но, как сказал И. Шабдурасулов, решения Президента не комментируются, они выполняются. Поэтому члены правительства, кроме Анатолия Чубайса и Анатолия Куликова, работают пока в старом режиме. Вновь назначенный первый вице-премьер Сергей Кириенко с 24 марта подписывает все распоряжения и постановления как исполняющий обязанности председателя правительства.

Тем не менее обстановку в аппарате правительства нельзя назвать обычной. Связано это прежде всего со "сложной политической обстановкой", а именно жесткой политической борьбой различных партий, на которую наложилась "непростая социальная обстановка" (рост бюджетной задолженности). По словам И. Шабдурасулова, о будущем составе правительства говорить еще рано. Как только будет утвержден новый председатель правительства, он предложит на рассмотрение Президента свой состав кабинета министров. Программа на ТВ с участием Виктора Черномырдина выходить не будет. Если новый председатель правительства захочет последовать практике своего предшественника, то, возможно, передача осуществится, но уже с новым героем.

Также И. Шабдурасулов заверил, что политика в отношении крупных монополий не изменится, она была выработана самим Президентом. Хотя предполагается усилить контроль выполнения РАО ЕЭС и "Газпромом" ранее принятого решения по поступлениям в бюджет. Кроме этого, было рассказано о правительственных документах, принятых на прошлой неделе. И. Шабдурасулов комментировать дальнейшие действия В. С.Черномырдина не стал, заявив, что деятельность политических деятелей им, как официальным представителем правительства, не обсуждается. Впрочем, он сообщил, что В. С.Черномырдин предполагает провести заседание руководства движения "Наш дом — Россия", после чего отправится в краткосрочный отпуск".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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