Они сражались до последнего дыхания, но не пропустили врага… — писала газета Правда 29 марта 1942 года

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"Новости дня", 29 марта (16 марта) 1903 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 29 марта

"В Москву приехала семья буров из отца, матери и дочери. Они профессиональные цирковые артисты и появятся в качестве стрелков в цирке Саламонского. Между прочим, наиболее метко стреляет дочь: целясь в донышко горизонтально положенной бутылки, она умудряется так попадать в нее, что заряд вылетает через горлышко, не разрушая стенок бутылки".

"Новости дня", 29 марта (16 марта) 1903 года. Из спортивной жизни.

"Автомобиль, несмотря на все его завоевания, все еще не популярен в широких слоях общества. В то время как с велосипедом все уже свыклись, на автомобиль продолжают коситься. Таким образом, автомобиль остается пока экипажем будущего. Время, когда автомобильная промышленность будет давать кусок хлеба многим тысячам рабочих и техников, еще впереди…"

"Русское слово", 29 марта (16 марта) 1908 года. Студенческий синематограф.

"Вчера в университете появилось оригинальное объявление, в котором группа студентов предлагает, "по примеру студентов петербургского университета", образовать товарищество на паях для открытия в Москве электрического театра, чтобы, таким образом, дать пайщикам этого студенческого кинематографа средства к существованию. Цена каждого пая назначена в 10 рублей. Вчера была открыта предварительная запись желающих попасть в пайщики. Запись идет бойко…"

"Крестьянская газета", №26 (301), 29 марта 1929 года. Всесоюзный староста.

"…Мы можем привести очень много сложных дел длиннейшей волокиты, случаев самого безобразного издевательства над крестьянами, которые быстро прекращались в интересах крестьянина, благодаря вмешательству Михаила Ивановича. Очень часто, в "Крестьянскую Гезету" приходят ходоки с просьбами помочь повидать Михаила Ивановича.

Мы бережем Михаила Ивановича. Мы направляем к нему ходоков только в самых крайних случаях. Мы стараемся удовлетворить просьбы крестьянина, не тревожа Михаила Ивановича. Но иногда, когда приходится, крестьянин находит в лице Михаила Ивановича близкого, чуткого и внимательного защитника.

В нашей газете Михаил Иванович поднимал самые сложные вопросы, больше всего волнующие крестьянство. Это были вопросы, касающиеся, политики партии в деревне по отношению и разным слоям крестьянства, политики партии по отношению к середняку и кулаку, вопросы о ревности крестьянства к рабочему классу, политики партии в отношении коллективизации деревни, вопросы о наделении евреев землей и т. д. и т. п. Это были самые сложные, самые запутанные вопросы.

Десять лет стоит Михаил Иванович на посту всесоюзного старосты, отдавая все свои силы на пользу трудящимся. Пожелаем же ему от имени редакции "Крестьянской Газеты" и от имени всех наших читателей и всего трудового крестьянства еще не один десяток лет стоять на своем большом посту".

"Правда", №12 (1065), 29 марта 1942 года. Четверо бесстрашных. Батальонный комиссар А. Гусев.

"Калининский фронт, 28 марта. (По телеграфу). Ночь темным покрывалом окутала землю. Свирепствовала снежная метель. В нескольких шагах не увидишь человека. На одной из огневых точек боевого охранения подразделения, где командиром тов. Лапшин, в эту ночь находились красноармейцы Егошин, Колиниченко и Белин во главе с сержантом Елькиным. Пользуясь темнотой и пургой, усиленный взвод немцев сумел пробраться в расположение боевого охранения и повел атаку против огневой точки тов. Ельцина.

Фашисты двигались двумя группами: одна шла с левого фланга, ведя интенсивный автоматный и ружейно-пулеметный огонь, другая ползла с правого фланга молча. Второй группе фашистов удалось подобраться вплотную к нашей огневой точке. Немцы пустили в ход гранату. Но тройка непартийных большевиков, славных и отважных сынов нашей родины, возглавляемая коммунистом Елькиным, не дрогнула, не отступила, не отдала свой рубеж. Несмотря на численное превосходство врага, презирая смерть, храбрецы бесстрашно ринулись в штыковую контратаку.

Они сражались до последнего дыхания, но не пропустили врага, не дали ему закрепиться, сдерживали натиск озверелого врага до подхода подкрепления. Отважно дрался сержант Елькин. Получив штыковую рану, он продолжал сражаться, воодушевляя остальных. Лишь очередь фашистского автомата оборвала жизнь храбреца. Заметив приближающееся подкрепление, фашисты, не приняв штыкового боя, удрали восвояси.

Об ожесточенности неравного боя четверых против шестидесяти свидетельствуют следы сражения вокруг огневой точки. На большом расстоянии снег утоптан и залит кровью, в направлении к переднему краю вражеской обороны тянутся четыре кровавых тропы, по которым фашисты, отступая, утащили своих убитых и раненых солдат. Четверо бесстрашных советских воинов с честью выполнили свой долг перед родиной. Народ не забудет их имен".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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