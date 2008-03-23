Крик больной правды и полового психоза. Судорожная любовь на мешках под крысиную музыку... — писала газета "Русское слово" 24 марта 1908 года

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"Русское слово", 24 марта (11 марта) 1908 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 24 марта

"Только во сне можно прочитать что-либо подобное! Вышла в свет нов. брошюра "ЗАПИСКИ БОЛЬНОГО". Крик больной правды и полового психоза. Судорожная любовь на мешках под крысиную музыку. Последствия модных врачеваний. Масса пикант. подробностей. Высылается только взрослым в запечат. виде. Цена с пересылк. 70 коп., можно марк. Налож. плат. высыл. только 2 экз за 1 р. 25 к С.-Петербург, книгоиздательство "Медицинский Указатель". В столице за короткое время разошлось колоссальное количество. Небывалый фурор!!! Просим ссылаться на эту газету".

"Комсомольская правда", № 24 марта 1936 года. Представители грузинских дивизий и других частей Закавказского военного округа на приеме у товарища К. Е. Ворошилова.

"…Месяц тому назад орденоносная Советская Грузия праздновала свое 15-летие. Вместе со всем грузинским народом праздновали эту дату и национальные грузинские дивизии, прошедшие славный путь борьбы и побед в деле укрепления боевого могущества нашей страны и ее Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И вот сегодня к Народному Комиссару Обороны, который участвовал в празднике грузинского народа, пришли 56 представителей расположенных в Советской Грузии частей Закавказского Военного Округа, пришли рассказать о победах ленинско-сталинской национальной политики в строительстве вооруженных сил пролетарской диктатуры, о своей боевой подготовке. Бурной овацией, криками "ура" и "ваша" встречают делегаты первого маршала Советской страны товарища К. Е. Ворошилова. Эти овации возникают снова и снова, когда тов. Ворошилов во вступительном слове приветствует посланцев Грузии — передовых командиров, политработников и красноармейцев-стахановцев боевой подготовки… Товарищ Ворошилов награждает ценными подарками всех участников делегации…

Заключительные слова товарища Ворошилова: "Да здравствует славная Рабоче-Крестьянская Красная Армия и ее грузинские национальные дивизии!"; "Да здравствует наша большевистская партия и сын грузинского народа великий вождь народов Советского Союза товарищ Сталин!" покрываются бурей аплодисментов; в зале гремит многократное, несмолкаемое "ура"".

"Аргументы и факты", №12, 24 марта 1999 года. Политический компромат может взорвать страну. Николай Гульбинский.

"Волны компромата на российских политиков, обрушивающиеся с телеэкранов или газетных полос, воспринимаются нашими соотечественниками по-разному: одни брезгливо и недоверчиво морщатся, другие с удовольствием смакуют детали недостойного поведения представителей общественной элиты. При этом лишь немногие из россиян догадываются о том, что фабрикация политического компромата уже давно поставлена чуть ли не на научную основу. По крайней мере, мы вправе говорить об определенных принципах, на которых строится "здание" современного компромата…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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