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А. Пугачева справедливо заметила: Почему я должна бегать по концертам?" — писала газета Культура 20 марта 1998 года

6:15
Общество

"Новости дня", 20 марта (7 марта) 1903 года.

Газетные архивы 20 марта
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 20 марта

"6-го марта Их Императорские Величества Государь Император и Государыня Императрица Александра Федоровна осчастливили своим посещением приют, основанный архимандритом Игнатием для детей-эпилептиков и идиотов".

"Русское слово", 20 марта (7 марта) 1908 года. Городской грузовой автомобиль.

"Вчера перед зданием городской думы городская управа демонстрировала только что полученный из-за границы первый грузовой автомобиль, приобретенный для перевозки с железной дороги дров в городские учреждения. Автомобиль поднимает до 450 пудов".

"Труд", № 69 (9790), 20 марта 1953 года. Рабочие учатся в музыкальных школах.

"В Новосибирске имеются три вечерних школы музыкального образования для взрослых. В школах Кировского района занимаются 62 рабочих и служащих. Среди них — грузчик Николай Истомин, металлург Владимир Румянцев, работница Надежда Вахрушева и многие другие…"

"Культура", №10 (7121), март 1998 года. Творцы берутся за руки. Алла Пугачева: "Почему я должна бегать по концертам?"

"Во вторник, 17 марта, состоялась пресс-конференция сопрезидентов Общероссийской творческой конфедерации (ОРТК) народных артистов СССР Р. Быкова, Н. Петрова, А. Пугачевой, Э. Рязанова…

Н. Петров, являющийся президентом Российского общества смежных прав (РОСП), подчеркнул, что создание ОРТК является попыткой объединения творцов не по идеологическим или даже цеховым принципам, а исключительно ради защиты собственных экономических прав и интересов, сегодня нагло попираемых всеми, кому не лень. Речь идет и о расплодившихся аудиовидеопиратах, и о недобросовестных компаниях, эксплуатирующих талант и популярность деятелей культуры.

А Пугачева справедливо заметила, что во всем мире звезды зарабатывают свои деньги в основном за счет выпуска дисков и кассет, а концерты не более чем "промоушн", необходимый для поддержания популярности! У нас же все наоборот. "Почему я, чьи пластинки и компакт-диски выходили многомиллионными тиражами, должна бегать по концертам, чтобы заработать на жизнь?"

Р. Быков считает, что сегодня эффективная защита авторских и смежных прав, по сути, не что иное, как вопрос выживания отечественного искусства как составной части национальной культуры.

Э. Рязанов остановился, в частности, на незащищенности творца от произвола программных дирекций телеканалов. Современное ТВ способно как вычеркнуть художника из жизни, замалчивая его творчество, так и растиражировать его до неприличия. И то, и другое наносит почти одинаковый вред, но защитить себя от неразумности составителей программ творец просто не в силах…"

"Известия", № 48 (25886) от 20 марта 2001 года. Свободу российскому доллару. Валютный контроль могут ослабить. Кирилл Пальшин

"Российские экономисты до сих пор не пришли к единому мнению, стоит ли ослабить валютный контроль в России… В ближайшее время перед российскими властями будут стоять две задачи. Первая — привлечь иностранные инвестиции. Вторая — несколько приоткрыв двери для выхода российских капиталов за рубеж, не допустить бесконтрольного бегства денег из страны. Только сделать это непросто. Нынешняя система валютного регулирования вызывает множество нареканий. Так, по словам гендиректора фонда "Бюро экономического анализа" Леонида Григорьева, существующие правила валютного контроля уже отстали от жизни. Властям надо признать, что за границей сейчас находится несколько сотен миллиардов долларов, а физические лица держат вне России несколько миллионов счетов, считает Григорьев.

Зампред правления ОАО "Газпром" Сергей Дубинин был еще более категоричен — нынешнее требование законодательства о 75-процентной продаже валютной выручки препятствует международным проектам российских компаний. Дело в том, что россияне не могут предоставить зарубежным партнерам залоговые обязательства. Иностранцы боятся нестабильности в России: вдруг случится кризис и российским партнерам запретят покупать валюту. Оставить же деньги на счетах в зарубежных банках предприниматели права не имеют.

Однако создается впечатление, что либерализация валютного контроля неизбежна… Первое решение на сей счет может быть принято уже в ближайшие несколько месяцев. Правда, многие аналитики настаивают, что ослаблять валютный контроль нужно как можно осторожнее. Так, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, либерализацию надо проводить не спеша. Вначале необходимо разрешить физическим лицам открывать банковские счета за рубежом. Также нужно снять преграды на пути ввоза капиталов в Россию. Сейчас предприниматели могут месяцами ждать разрешения Минэкономразвития на ввоз капитала…

Как заметил вчера один из выступавших, те, кто нелегально вывозил капиталы, будут вывозить их и дальше. Перекрыть все пути для "бегства денег" невозможно. Эта позиция, похоже, находит поддержку и в Белом доме. Возможно, через какое-то время российские компании смогут вздохнуть свободнее".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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