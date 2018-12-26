Всем иностранным гражданам запретят работать в такси в 2019 году

Правительство Российской Федерации приняло решение запретить иностранным гражданам любого государства работать таксистами на территории страны.
Отметим, что законопроект уже принят в первом чтении. В следующем году депутаты Государственной думы РФ планируют его доработать до конца. Так, уже, возможно, в новом году возить пассажиров в российских городах будут лишь россияне.
О любопытном законопроекте средствам массовой информации рассказал председатель комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Российский депутат также поделился мнением, что на других видах транспорта иностранным гражданам, скорее всего, запрещать работать не будут.
"Политика Сегодня" поинтересовалась у Евгения Москвичева, что же делать с теми мигрантами, которые на данный момент уже работают в российских таксомоторных компаниях. Примечательно, что Москвичев был предельно краток. "Откуда приехали, вот пусть туда и возвращаются", — заявил он. По мнению главы комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, безопасность россиян при пользовании услугами таксомоторных компаний важнее.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таксист-мигрант из Москвы Магомедов Рамазан попытался изнасиловать свою клиентку прямо в салоне автомобиля. Молодой девушке чудом удалось унести ноги.
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