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Минздрав готовится запретить продажу сигарет в России

Общество

Министерство здравоохранения Российской Федерации к 2050 году намерено снизить число курящих россиян до 5 %. Эта цель прописана в новой концепции российского ведомства.

Минздрав готовится запретить продажу сигарет в России. 396408.jpeg

Любопытно, что уже после этого Минздрав РФ намерен совсем вывести табачную продукцию из оборота. Это, по словам специалистов, значительно снизит процент смертности россиян.

Отметим, что в 2016 году, согласно официальным данным, употребляли табак порядка 31 % россиян. В 2009 году, кстати, этот показатель был несколько выше — 39 %.

Примечательно, что совсем недавно Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с еще одним любопытным предложением по поводу контроля за употреблением табака населением страны. Так, специалисты российского ведомства раздумывали над тем, чтобы запретить продажу табака тем, кто родился после 2015 года. Такая идея содержалась в предыдущей концепции Минздрава РФ. Но, после того как общественность и ряд средств массовой информации раскритиковали ее, российское ведомство отказалось от этой смелой идеи.

Россияне слишком много пьют и курят. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что так, во всяком случае, считают в Германии. Немецкое издание Eurasisches Magazin выпустило статью, авторы которой проанализировали образ жизни граждан РФ.

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