26 декабря инициативная группа россиян проголосовала за выдвижение Владимира Путина на выборах главы государства.
Глава инициативной группы, руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева пояснила, что "решение принято единогласно".
"Все вместе мы сделали большое дело - мы поддержали Владимира Владимировича, поддержали нашего президента", - отметила Шмелева.
По данным СМИ, на собрании выступили несколько делегатов, которые объяснили, почему доверяют именно действующему главе государства.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что Владимир Путин впервые был избран на пост главы государства в марте 2000 года. Спустя четыре года он переизбрался на этот срок. В 2008-2012 годах Владимир Путин возглавлял правительство России. В 2012 году он вновь стал главой государства. Следующие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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