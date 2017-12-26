Путин рассказал об увеличении числа людей, живущих за чертой бедности

Президент Владимир Путин назвал главное нерешенной проблемой страны большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. Об этом Путин заявил на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.

Фото: Савицкий В.И.

По словам президента, в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имела треть населения России. Сейчас в таких условиях живут 20 миллионов человек, но ранее было 15 млн.

"Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось", — цитирует издание главу государства.

Путин в этой связи потребовал от правительства обязательно выдержать планы по повышению зарплат бюджетников: преподавателей школ и ВУЗов, врачей и др.

"Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году в бюджетной сфере", — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что данный вопрос уже обсуждался с министерством финансов. По его словам, если не прилагать постоянных усилий, "очень быстро и незаметно можно уйти вниз".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент России Владимир Путин в ходе съезда партии "Единая Россия" заявил, что масштабы бедности в России являются унизительными. Президент считает, что нужно снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан.

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