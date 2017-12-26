Президент Владимир Путин назвал главное нерешенной проблемой страны большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. Об этом Путин заявил на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.
По словам президента, в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имела треть населения России. Сейчас в таких условиях живут 20 миллионов человек, но ранее было 15 млн.
"Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось", — цитирует издание главу государства.
Путин в этой связи потребовал от правительства обязательно выдержать планы по повышению зарплат бюджетников: преподавателей школ и ВУЗов, врачей и др.
"Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году в бюджетной сфере", — сказал президент.
Владимир Путин подчеркнул, что данный вопрос уже обсуждался с министерством финансов. По его словам, если не прилагать постоянных усилий, "очень быстро и незаметно можно уйти вниз".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент России Владимир Путин в ходе съезда партии "Единая Россия" заявил, что масштабы бедности в России являются унизительными. Президент считает, что нужно снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан.
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