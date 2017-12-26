ЦИК не увидел смысла в украинских наблюдателях на выборах в России

Глава российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что не имеет смысла приглашать наблюдателей от ЦИК Украины на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года.

Фото: Официальная страница ЦИК России в facebook.com

"Было бы лукавство и бессмысленно сейчас направлять приглашение на выборы на Украину. Это нереально", - пояснила Памфилова.

Ранее в ЦИК заявили, что число желающих принять участие в президентской гонке 2018 года в России увеличилось до 45 человек.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. Об этом глава государства сказал в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

Владимир Путин впервые был избран на пост главы государства в марте 2000 года. Спустя четыре года он переизбрался на этот срок. В 2008-2012 годах Владимир Путин возглавлял правительство России. В 2012 году он вновь стал главой государства. Следующие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.