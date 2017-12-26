В Приморье в национальном парке "Земля леопарда" видеорегистратор проезжавшего авто зафиксировал редкого вида леопардиху, которая вышла из леса к дороге. "Дама" относится к редчайшему и самому старому виду леопардов Leo 69 °F, сообщает пресс-служба парка.
Увидеть ее, а уж тем более снять, как красотка прогуливается по лесу — большая удача и редкость. По крайней мере, теперь ученые знают, как поживает один из этих редких краснокнижных зверей: в фотоловушку Leo 69 °F впервые попалась в 2008 году.
Пятнистый хищник вел себя спокойно, шум моторов и гул автомобильных сигналов его не пугал. Таким образом животные уже поступали раньше.
"Дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее, по сравнению с пешим человеком. Однако стоит им увидеть в машине живое существо, они спешат скрыться, что мы и наблюдаем в данном случае", — сообщает пресс-служба парка.
Изучив видео, ученые пришли к выводу, что леопард выглядит здоровым. На отснятом материале заметно, что Leo 69 °F — упитанная кошка, которая едва ли испытывает сложности с охотой.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Северной Осетии камеры Головной Зарамагской ГЭС второй раз за год зафиксировали переднеазиатского леопарда, который с 1950-х годов считается вымершим.
По мнению экологов, леопард воспринимает Зарамагский гидроузел как природный объект. К водохранилищу спускаются горные козлы, серны — животные, составляющие кормовую базу переднеазиатского леопарда.
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