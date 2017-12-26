Срочно госпитализирован водитель попавшего в аварию автобуса в Москве

В Москве госпитализирован в больницу с кровоизлиянием в мозг 59-летний водитель автобуса, задавившего людей в Москве. Его состояние тяжелое и не позволяет вести допросы, сообщает ТАСС.



Место смертельного ДТП на западе Москвы сняли коптеры

Мужчина госпитализирован в Боткинскую больницу, там же сейчас находятся трое пострадавших в ДТП у метро "Славянский бульвар". Еще три человека находятся в реанимации НИИ имени Склифософского.

Следователи приступят к проведению с водителем следственных действий после соответствующего разрешения врачей. Сейчас в Следственном комитете рассматривают разные версии случившегося. В том числе, проверяется версия водителя, который заявил о поломке тормозной системы.

Следователи уже изъяли документацию и записи с камер видеонаблюдения. Четырех погибших похоронят на Дорогомиловском кладбище.

Спустя почти сутки после аварии, на месте происшествия почти не осталось никаких следов. О трагедии напоминают только свечи и цветы, принесенные горожанами. За одну ночь коммунальщики поменяли помятые перила и некоторые фрагменты облицовочной плитки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эксперты сделали первые выводы о трагедии, случившейся с автобусом у метро "Славянский бульвар". Выяснилось, что водитель впервые сидел за рулем автобуса подобного типа.

То есть, считают эксперты, он не успел привыкнуть к новой машине, которую надо было опробовать без пассажиров. В этом случае водитель мог минимизировать масштаб происшествия, но оказался не готов к критической ситуации и поддался панике.