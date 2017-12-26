В Москве госпитализирован в больницу с кровоизлиянием в мозг 59-летний водитель автобуса, задавившего людей в Москве. Его состояние тяжелое и не позволяет вести допросы, сообщает ТАСС.
Мужчина госпитализирован в Боткинскую больницу, там же сейчас находятся трое пострадавших в ДТП у метро "Славянский бульвар". Еще три человека находятся в реанимации НИИ имени Склифософского.
Следователи приступят к проведению с водителем следственных действий после соответствующего разрешения врачей. Сейчас в Следственном комитете рассматривают разные версии случившегося. В том числе, проверяется версия водителя, который заявил о поломке тормозной системы.
Следователи уже изъяли документацию и записи с камер видеонаблюдения. Четырех погибших похоронят на Дорогомиловском кладбище.
Спустя почти сутки после аварии, на месте происшествия почти не осталось никаких следов. О трагедии напоминают только свечи и цветы, принесенные горожанами. За одну ночь коммунальщики поменяли помятые перила и некоторые фрагменты облицовочной плитки.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эксперты сделали первые выводы о трагедии, случившейся с автобусом у метро "Славянский бульвар". Выяснилось, что водитель впервые сидел за рулем автобуса подобного типа.
То есть, считают эксперты, он не успел привыкнуть к новой машине, которую надо было опробовать без пассажиров. В этом случае водитель мог минимизировать масштаб происшествия, но оказался не готов к критической ситуации и поддался панике.
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