СМИ: почему у Израиля могут отнять "Евровидение"

Израиль рискует потерять права на проведение песенного конкурса Евровидение-2019, если не внесет залог в размере 12 миллионов евро на счет европейских кураторов (Европейский вещательный союз ЕВС) в течение пяти дней, сообщает в четверг агентство Hadashot.

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Руководство израильской корпорации телерадиовещания "Кан" - ответственной за проведение Евровидения - направило письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара. В письме говорится о возможном срыве конкурса из-за недостатка финансирования.

Министр связи Израиля Аюба Кару предложил корпорации кредит для покрытия залоговой суммы. "Кан" отказалась от условий кредитования и вместо этого потребовала увеличить бюджет в этом году.

"Кан" предупреждает, что, если деньги не будут получены в течение пяти дней, он вынужден будет отменить проведение мероприятия в мае будущего года, отмечает Hadashot. Авторы петиции, обращенной к министрам, потребовали "быстро найти источник для покрытия требуемого залогового депозита, а также предоставить корпорации телерадиовещания соответствующий бюджет для проведения конкурса".