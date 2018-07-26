Ученые объяснили эмоциональную связь собак с хозяевами

Ученые из американского университета Джона Хопкинса провели исследование и выяснили, как собаки реагируют на эмоции своих хозяев.
В тестах приняли участие 34 питомца разных пород. Животные сидели напротив своих хозяев за прозрачными дверями на магнитах. В это время люди демонстрировали разные эмоции.
Ни один из порывов не остался незамеченным. Например, собаки реагировали гораздо сильнее, когда человек начинал плакать или грустил, и вели себя более спокойно, если хозяин находился в нейтральном состоянии. Некоторые псы и вовсе впадали в ступор, если видели, что хозяину плохо. Они так сильно переживали, что не могли ничего предпринять.
"Собаки не только испытывали те же эмоции, что и их хозяева, но и пытались помочь им, если знали как. Собаки были рядом с людьми в течение десятков тысяч лет, и они научились считывать наши социальные сигналы", - рассказала один из авторов работы Эмили Сэнфорд.
Ранее "Правда.Ру" писала, психологи давно обратили внимание на то, что многие одинокие люди относятся к своим домашним питомцам как к членам семьи. Но недавнее исследование шотландских ученых показало, насколько далеко всё зашло: по их данным, подавляющее большинство бездетных женщин очеловечивает собак и кошек до патологической степени.
Результаты исследования, в котором приняли участие свыше десяти тысяч кошатниц и собачниц из всего Соединенного Королевства, поражают: оказывается, 77 процентов из них предпочитают общество своего питомца выходам в свет и встречам с друзьями.
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