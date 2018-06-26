Почему работодатели отказывают россиянам в работе из дома

Работодателей все меньше интересуют "дистанционные" сотрудники, считают кадровые агентства.
Несколько лет назад специалисты предрекали: удаленная работа — новый тренд. Однако сейчас они заявляют, что через два года лишь каждый 10 житель страны будет освобожден от похода на работу. Схожая ситуация и в других странах. Eurostat сообщает, что в Европе дистанционно трудится каждый двадцатый.
Дело в неспособности работодателя разработать четкие инструкции для сотрудника, который не находится в офисе. У консалтинговой фирмы Deloitte есть статистика, согласно которой только у десяти процентов российских фирм есть стройная стратегия, как сделать штатных работников, фрилансеров и предпринимателей единым ресурсом. Больше половины компаний отказываются от решения взять работника на удаленке, так как опасаются уточки сведений.
По словам генерального директора "Харитонов Капитал" Максима Харитонова, многие руководители с радостью отпустили бы сотрудников работать дома, однако им мешают неквалифицированные управленцы и страх того, что без их зоркого ока задания не будут сделаны.
На Западе возникает процесс отказа фирм от сотрудников, не приходящих в офис. Например, IBM, чьи сотрудники десятилетиями работали из дома, в 2017 году изменила политику и под угрозой увольнения собрала трудящихся под крышей офиса.
Однако тенденция, позволяющая сотрудникам находиться в комфортной обстановке во время работы, заставила многих возжелать удаленки со свободным графиком. По сведениям Regus, почти половина работающих россиян рассуждает так.
В этом контексте стоит отметить, что не так много специалистов могут реализовать себя дистанционно. Superjob называет два направления: IT-специалисты и представители творческих профессий (журналисты, пиарщики, дизайнеры). При этом среди первых в реальности не так много людей, сорвавших узы офиса. У java-разработчиков только 7% предложений по удаленной работе, а 10% фирм согласны на гибкий график, отмечает HeadHunter.
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