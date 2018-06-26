Провинциалы начали издеваться над девушками за флирт с иностранцами

Волна возмущения прокатилась буквально по всей России. Хотя сборная России по футболу здесь и не при чем, но негодование мужского населения с чемпионатом мира по футболу связано. Так, россияне крайне недовольны тем, что русские девушки общаются, флиртуют и проводят время с иностранцами, что приехали в Россию поболеть за сборные своих стран.
В социальных сетях даже появилось сообщество, что объединяет таких вот мужчин с оскорбленным достоинством. Название сообщество носит весьма интересное — "Букета Роса". Это слова из той самой скандальной песни, которую бразильские фанаты спели с ничего не понимающей на их языке россиянкой.
Участники сообщества придерживаются мнения, что россиянки должны ограничить свое общение с иностранцами. Стоит отметить, что в своих убеждениях они довольно радикальны. Так, в сообщество регулярно выкладываются видео, на которых запечатлено, как русские девушки проводят время с иностранцами — танцуют, обнимаются, веселятся, целуются и общаются. Свое недовольство мужчины высказывают в комментариях. От некоторых из них становится немного не по себе.
Так, один из участников группы считает, что иностранцы в общем-то ни в чем не виноваты, а вот российскую девушку стоило бы и "наказать". Мужчина предлагает ударить девушку, но не сильно — по его словам, хватит и "леща".
Также в комментариях некоторые мужчины рассказывают, что во всю борются с подобным "вопиющим" поведением русских девушек. В частности, активисты оскорбляют дам и их иностранных спутников, бьют их, обливают зеленкой. Да вот только видеозаписей подобного содержания найдется не так уж много — никто не хочет нести ответственность за содеянное, ведь видеозапись может послужить серьезной уликой.
Ранее "Правда.Ру" передавала слова председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о том, что россиянкам стоило бы воздержаться от половых связей с иностранцами.
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