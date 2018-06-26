Священникам РПЦ официально разрешат нарушать законы

Долгое время трудовые инспекции пытались штрафовать религиозные организации за уклонение от аттестации рабочих мест. Отчаявшись добиться этого, в Госдуму внесли законопроект, согласно которому, Божьих служителей освободят от такой обязанности. Своим видением ситуации поделилась глава юридической службы Московского патриархата игуменья Ксения.

По ее словам, оценка работы религиозного персонала не может корректироваться законодательством. Игуменья Ксения поделилась мнением, что этим могут и должны занимать лишь какие-то либо сторонние организации. Поделилась игуменья и размером штрафа за уклонение от аттестации рабочих мест — 80 тысяч рублей.

Законопроект, содержащий поправки к статье 3 закона "О специальной оценке условий труда", положения которой действуют с января 2014 года, внесен в нижнюю палату парламента депутатами Ярославом Ниловым и Ольгой Тимофеевой. В законопроекте говорится о необходимости создания необходимых условий работнику. Так, в частности, в законопроекте идет речь о положенных работнику размерах рабочего помещения, о достаточном освещении рабочего места, комфортной температуре. Служители церквей же могут работать лишь при одной свечке, что и идет вразрез с основами данного законопроекта.

Русская православная церковь выступила с инициативой отложить срок проведения аттестации рабочих мест в религиозных организациях до конца 2018 года. Министерство труда Российской федерации с требованием церковников согласилось. Инициативу РПЦ поддержали представители других конфессий — первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов и раввин Зиновий Коган.

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