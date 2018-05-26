В России будет снят фильм про основателя фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.
Режиссер Оксана Карас ("Хороший мальчик") на роль Глинки пригласила известную актрису Чулпан Хаматову.
26 мая экспертный совет в Минкультуры рассматривал проекты будущих игровых фильмов и сериалов, для создания которых требуются государственные деньги.
"Наша задача - не просто рассказать увлекательную историю, а напомнить, что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь", - пояснила Карас.
По словам режиссера, картина рассказывает о том, как доктор Лиза помогает больной девочке. О Чулпан Хаматовой Карас сказал, что актриса "была лично знакома с Глинкой" и похожа на нее внешне.
Напомним, доктор Лиза была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море по пути в Сирию. Глава благотворительного фонда летела сирийскую Латакию, чтобы отвезти медикаменты в местный университетский госпиталь.
Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан в 2007 году. Организация помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Доктор Лиза неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.
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