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Чулпан Хаматова сыграет Доктора Лизу

Общество

В России  будет снят фильм про основателя фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. 

Чулпан Хаматова сыграет Доктора Лизу. 387332.jpeg

Режиссер Оксана Карас ("Хороший мальчик") на роль Глинки пригласила известную актрису Чулпан Хаматову.

26 мая экспертный совет в Минкультуры рассматривал проекты будущих игровых фильмов и сериалов, для создания которых требуются государственные деньги.

"Наша задача - не просто рассказать увлекательную историю, а напомнить, что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь", - пояснила Карас. 

По словам режиссера, картина рассказывает о том, как доктор Лиза помогает больной девочке. О Чулпан Хаматовой Карас сказал, что актриса "была лично знакома с Глинкой" и похожа на нее внешне. 

Напомним, доктор Лиза была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море по пути в Сирию. Глава благотворительного фонда летела сирийскую Латакию, чтобы отвезти медикаменты в местный университетский госпиталь.

Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан в 2007 году. Организация помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Доктор Лиза неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.

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Темы Доктор Лиза Чулпан Хаматова Справедливая помощь
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