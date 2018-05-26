Иногда лучше жевать. Найден новый способ похудеть

Ученые из японского Университета Васэда открыли интересное свойство жевательной резинки. Оказывается, ее употребление во время движения может помочь похудеть.

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Исследование, опубликованное в издании Journal of Physical Therapy Science, также было представлено на конференции в Австрии, посвященной борьбе с проблемами лишнего веса.

Во время эксперимента добровольцев обоих полов в возрасте от 21 года до 69 лет разделили на две группы. Члены одной из них получили по 2 подушечки жвачки для жевания на протяжении 15 минут при движении в свойственном им темпе, а вторые — порошок с аналогичным составом.

Обе группы двигались в течение пятнадцати минут после часового отдыха. Во время эксперимента специалисты измеряли частоту сердечных сокращений испытуемых (и во время активности, и в покое), расстояние, которое они проходили и расход энергии.

Оказалось, что у представителей первой группы частота сердечных сокращений в два раза превзошла показатели членов второй группы.

Что интересно, особенно действенный эффект с точки зрения уменьшения веса от "жевания" в сочетании с движением был у пожилых людей.

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