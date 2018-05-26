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Ученые предупредили о "рисовом кризисе", который грозит большими проблемами

Общество

Климатические изменения приводят подчас к последствиям в тех сферах, где на первый взгляд их никто не ожидал.

Ученые предупредили о

Так, по информации издания Science Advances, в Азии грядет продовольственный кризис из-за... увеличения концентрации углекислого газа. Оказывается, это резко снижает питательность риса.

Последнее, в свою очередь, повлияет на интересы миллионов взрослых и детей. Ученые изучили, как изменится химический состав растения и его пищевая ценность, если растить его при таких условиях.

Оказалось, что питательная ценность риса резко снизилась из-за уменьшения концентрации витаминов и белков в зернах. А это означает, что для насыщения людям, при таком изменении в продукте, придется съедать продукта гораздо больше. А поскольку экономическая ситуации в Южной и Юго-Восточной Азии не всегда располагает к таким «излишествам», здоровье многих, особенно беременных и кормящих, а также детей, может оказаться подорванным. А истощение сделает их более уязвимыми для болезней, в частности, малярии.

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Темы рис еда дети Азия голод кризис Юго-Восточная Азия
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